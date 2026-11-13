Компьютер будет узнавать смартфон и разблокироваться автоматически: список устройств OnePlus, которые получат новую возможность

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OnePlus добавила новую возможность, которая позволяет использовать смартфоны и планшеты бренда для автоматической разблокировки компьютера. Она появилась вместе с ноябрьским обновлением программного обеспечения и рассчитана на устройства с OxygenOS 16 и более свежими версиями оболочки.

Новая функция работает при удаленном подключении мобильного устройства к ПК. После первоначальной настройки компьютер сможет разблокироваться автоматически, без необходимости каждый раз вводить пароль вручную. Для этого достаточно открыть дополнительное меню в окне подключения, выбрать разблокировку компьютера и активировать соответствующую опцию.

Поддержка предусмотрена для большого количества устройств. В их числе смартфоны серий OnePlus 15, 13, 12 и 11, 10 Pro, складной OnePlus Open, а также модели семейства Nord. Функция также появилась на планшетах Pad разных поколений и Pad Go 2.

Аналогичное нововведение предусмотрено и для некоторых устройств с ColorOS 17. Вместе с обновлением этой оболочки компания улучшила приложение «Переводчик». Теперь оно сможет показывать дополнительные сведения о значении слов, объяснять грамматические особенности и приводить примеры их использования. Также обещано более точное распознавание смысла при переводе целых фраз и предложений.

Распространение ноябрьского обновления уже началось. Оно выходит постепенно, поэтому доступность новых возможностей зависит от региона и конкретной модели устройства. Завершить развертывание компания рассчитывает к 19 ноября.

Источник: Phonearena