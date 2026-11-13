TCL готовит ноутбучный OLED с почти невидимыми рамками — но ждать до 2027 года

На китайском мероприятии TCL CSOT DTC 2026 компания представила ряд новых прототипов, среди которых выделяется 16-дюймовый OLED-дисплей для ноутбуков с ультратонкими рамками, выполненный по технологии IJP (Inkjet Printed). Массовое производство панелей планируется начать в 2027 году для партнёров компании. В центре внимания DTC 2026 стали разработки TCL CSOT в области дисплеев, особенно продукты на основе IJP OLED: эта технология эффективнее традиционных FMM OLED-панелей, а представленный прототип демонстрирует впечатляюще тонкие рамки. По словам представителя TCL, это панель нового поколения IJP OLED, которая в скором времени появится в потребительских устройствах.

Толщина рамок прототипа — всего 2 мм с левой и правой сторон, верхняя — лишь 1,6 мм. Для сравнения: Lenovo Yoga Slim 9i 2025 заявляет рамки 1,7 мм и соотношение экрана к корпусу 98% благодаря камере под дисплеем. TCL пока не раскрыла соотношение экрана к корпусу для нового 16-дюймового дисплея, но сообщила другие характеристики: разрешение 1440p, 100% охвата DCI-P3 и яркость 400 нит. Точная частота обновления не озвучена, хотя для новых поколений IJP OLED-панелей для ноутбуков вполне возможна высокая частота кадров.

Технология IJP позволяет создавать дисплеи с минимальным количеством слоёв, что снижает толщину и вес панели и открывает новые возможности для дизайна ноутбуков. Помимо тонких рамок, дисплей обещает высокую яркость, широкий цветовой охват, глубокий чёрный и быстрое время отклика — всё это демонстрирует стремление TCL к передовым решениям для рынка ноутбуков.

Источник: Notebookcheck