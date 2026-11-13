TCL готовит ноутбучный OLED с почти невидимыми рамками — но ждать до 2027 года

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Ноутбуки, планшеты и электронные книги

На китайском мероприятии TCL CSOT DTC 2026 компания представила ряд новых прототипов, среди которых выделяется 16-дюймовый OLED-дисплей для ноутбуков с ультратонкими рамками, выполненный по технологии IJP (Inkjet Printed). Массовое производство панелей планируется начать в 2027 году для партнёров компании. В центре внимания DTC 2026 стали разработки TCL CSOT в области дисплеев, особенно продукты на основе IJP OLED: эта технология эффективнее традиционных FMM OLED-панелей, а представленный прототип демонстрирует впечатляюще тонкие рамки. По словам представителя TCL, это панель нового поколения IJP OLED, которая в скором времени появится в потребительских устройствах.

Толщина рамок прототипа — всего 2 мм с левой и правой сторон, верхняя — лишь 1,6 мм. Для сравнения: Lenovo Yoga Slim 9i 2025 заявляет рамки 1,7 мм и соотношение экрана к корпусу 98% благодаря камере под дисплеем. TCL пока не раскрыла соотношение экрана к корпусу для нового 16-дюймового дисплея, но сообщила другие характеристики: разрешение 1440p, 100% охвата DCI-P3 и яркость 400 нит. Точная частота обновления не озвучена, хотя для новых поколений IJP OLED-панелей для ноутбуков вполне возможна высокая частота кадров.

Технология IJP позволяет создавать дисплеи с минимальным количеством слоёв, что снижает толщину и вес панели и открывает новые возможности для дизайна ноутбуков. Помимо тонких рамок, дисплей обещает высокую яркость, широкий цветовой охват, глубокий чёрный и быстрое время отклика — всё это демонстрирует стремление TCL к передовым решениям для рынка ноутбуков.

Источник: Notebookcheck

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе

По любым вопросам можно обращаться:

e-mail: alexseevdenis@yandex.ru

Telegram: alexseevdenisblog

Портфолио: Таблица

Мощные мини-ПК, которые я тестировал: Посмотреть

Протестированные магнитные клавиатуры: Посмотреть

Аватарка
? 0 204 0
Автор alexseevdenis Рейтинг +1351.60
Блог Ноутбуки, планшеты и электронные книги 334 2679 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

Обсудить

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Обзор беговой дорожки Genau Nordic 75: как три минуты ходьбы оказались тяжелее двадцатиминутной тренировки

Бегать по утрам нравится далеко не всем, особенно когда за окном дождь или холодно. С домашней беговой дорожкой все проще: заниматься можно в любое удобное время. Genau Nordic 75 позволяет...

Обзор Rapoo VT0 Max – флагманская начинка в ультралегком исполнении

Минимальная масса при бескомпромиссной аппаратной мощи — именно так сейчас выглядит золотой стандарт для манипуляторов, ориентированных на киберспорт. Наш сегодняшний гость, Rapoo VT0...

✦ ИИ  Колтуны у собаки после мокрого снега: почему влажная шерсть спутывается быстрее

После прогулки по мокрому снегу собака может выглядеть почти чистой. На шерсти нет репейника, веток или заметной грязи, поэтому хозяин вытирает лапы и ждёт, пока остальное высохнет само. На...

Три нейросети и один музыкант с гитарой: кто составил рабочий сет-лист на 60 минут

Можно ли поручить нейросети не просто перечислить популярные песни, а собрать из них программу с ограничениями по времени, составу и тематике? Для проверки один и тот же промпт отправили...

Вертолёт над 500-метровой башней: как устанавливали антенну CN Tower

В марте 1975 года центр Торонто получил зрелище, больше похожее на эпизод авиационного шоу, чем на обычную стройку. Над уже почти готовой CN Tower завис тяжёлый вертолёт Sikorsky S-64 Skycrane...

Лангош: как кусок хлебного теста превратился в венгерскую лепёшку, которую жарят целиком в масле

Лангош выглядит так, будто хлеб передумал становиться хлебом в последний момент. Дрожжевое тесто уже поднялось, но вместо печи его растягивают в широкий диск и целиком опускают в горячее масло....