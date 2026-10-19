Человекоподобный робот Neo1 от NeodraDynamics сможет поднимать 500 кг

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| Новость | Дроны, роботы и конструкторы

На Китайской международной промышленной выставке CIIF 2026 компания NeodraDynamics показала человекоподобного робота Neo1, созданного для перемещения тяжестей массой до 500 килограммов. Машина высотой 4 метра разработана для выполнения операций, превышающих физические возможности стандартного промышленного оборудования.

Инженеры NeodraDynamics реализовали в конструкции 41 степень свободы. Данный параметр определяет количество самостоятельных осей движения робота. Основная система движения базируется на 39 цифровых гидравлических приводах. Гидравлика работает за счет давления жидкости, что позволяет силовым модулям весом 1 килограмм развивать рабочее усилие в несколько тонн. Для выполнения точных поворотных движений в предплечьях устройства установлены 2 электрических привода.

Автор: neodradynamics Источник: neodradynamics.com

Несмотря на габариты, робот Neo1 обладает повторяемостью позиционирования в пределах 5 микрометров. Повторяемость позиционирования показывает величину отклонения при повторном возвращении манипулятора в заданные координаты. Величина в 5 микрометров (0,005 миллиметра) позволяет осуществлять сборку узлов с жесткими допусками.

Технические характеристики Neo1 ориентированы на работу в экстремальных условиях. Сферой применения нового оборудования названы горные выработки, глубоководные технические операции, монтаж тяжелых деталей и перемещение сырья. Конструкция машины адаптирована для функционирования в агрессивных средах, что позволяет задействовать робота Neo1 при расчистке завалов и на ядерных объектах без риска для жизни обслуживающего персонала.

Источник: 4pda

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