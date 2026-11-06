Leica готовит камеру, которая разучилась снимать в цвете: Q3 43 Monochrom представят в декабре

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Компания Leica может расширить линейку компактных камер моделью Q3 43 Monochrom. Она предназначена исключительно для чёрно-белой фотографии: специальный сенсор лишён цветового фильтра Байера и регистрирует яркость без разделения изображения на цветовые каналы. По данным профильного издания Leica Rumors, презентация ожидается в начале декабря 2026 года.

Автор: Leica Источник: www.ithome.com

Отсутствие фильтра Байера — не маркетинговая особенность, а принципиальное отличие такой камеры от обычных цифровых моделей. Стандартная матрица использует цветовой фильтр для получения информации о красном, зелёном и синем цветах. Монохромный сенсор обрабатывает свет непосредственно, что позволяет избежать потери части детализации при восстановлении цветного изображения.

Основой новой версии, предположительно, станет уже существующая Leica Q3 43 с объективом APO-Summicron 43 f/2 ASPH. Эта модель получила полнокадровую матрицу и фиксированную оптику с фокусным расстоянием 43 мм. Аналогичная монохромная концепция уже реализована в Leica Q3 Monochrom: её сенсор имеет разрешение 60 Мп, поддерживает съёмку в 60, 36 и 18 Мп, диапазон чувствительности ISO 100-200 000 и запись видео в разрешении до 8K.

Официальных характеристик Q3 43 Monochrom, стоимости и точной даты выхода пока нет. Leica также не подтверждала подготовку этой версии. Если слух подтвердится, фотографы получат камеру с фиксированным объективом 43 мм и сенсором, изначально рассчитанным только на монохромное изображение.

Источник: ithome

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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