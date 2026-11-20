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Владельцы Galaxy S26 Ultra получат еще одну возможность при съемке портретов. В тестовой версии One UI 9.5 обнаружили дополнительный режим с пятикратным приближением. Ранее камера смартфона предлагала для таких снимков только три варианта увеличения, поэтому нововведение расширяет возможности съемки без необходимости менять объектив или использовать дополнительные аксессуары.

Новая настройка позволяет фотографировать людей с большего расстояния, сохраняя их крупный план в кадре. Это может быть полезно на прогулках, во время мероприятий и в других ситуациях, когда фотограф не может подойти ближе к человеку. Для этого смартфон задействует установленную 50-мегапиксельную камеру с пятикратным оптическим приближением. Прежние варианты съемки также сохранились, поэтому пользователи по-прежнему могут выбирать привычное увеличение в зависимости от ситуации.

Помимо изменений в портретном режиме, компания обновила оформление приложения «Камера». В частности, компания изменила внешний вид переключателей инструментов, сделав их круглыми. Это небольшая переработка интерфейса, которая не затрагивает основные принципы управления камерой.

Появление дополнительного режима интересно и тем, что Galaxy S26 Ultra получил его без каких-либо аппаратных изменений. Смартфон уже располагает подходящим объективом, однако раньше использовать его с таким увеличением для портретов было нельзя. Теперь производитель расширяет возможности камеры с помощью программного обновления.

Источник: Gizmochina