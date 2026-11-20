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Компания Leica представила новую версию механических часов ZM 11, получившую название Green Spirit. Модель пополнила коллекцию, впервые вышедшую в 2023 году. Главным изменением стало оформление циферблата, который сочетает зеленые и серые оттенки. В зависимости от освещения и угла обзора цвет поверхности визуально меняется.

Такого эффекта удалось добиться благодаря двухслойной конструкции циферблата с горизонтальными элементами. Они создают дополнительную глубину и по-разному отражают свет. Часовые метки и стрелки получили люминесцентное покрытие, поэтому показания остаются различимыми даже при недостаточном освещении.

В остальном конструкция часов осталась прежней. Они оснащены стальным корпусом диаметром 41 мм и сапфировым стеклом. Заявленная водонепроницаемость составляет 10 АТМ. Внутри установлен автоматический механизм LA-3001, разработанный совместно со швейцарской компанией Chronode. Он обеспечивает до 60 часов автономной работы после полного завода. Точность хода, по данным производителя, составляет от −4 до +6 секунд в сутки.

Сохранилась и фирменная система Easy Change. С ее помощью можно менять ремешок или металлический браслет без специальных инструментов. Для снятия предусмотрены красные кнопки, конструкция которых напоминает крепление объективов фотоаппаратов Leica.

Продажи новинки уже начались в некоторых магазинах бренда и у официальных дилеров. В Европе стоимость часов начинается примерно с 6800 евро. Версия со стальным браслетом в Австрии оценена в 7450 евро.

Источник: Notebookcheck