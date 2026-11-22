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Презентация флагманской беззеркальной камеры Nikon Z70 снова откладывается. По данным порталов NikonRumors и Digicame-info, анонс сдвинут на первую неделю декабря 2026 года, примерно на 3 число.

Предполагаемый облик беззеркальной камеры Nikon Z70. Концептуальная визуализация, созданная с помощью ИИ. Официальный дизайн камеры пока не представлен Автор: ChatGPT Источник: chatgpt.com

Первоначально презентацию ждали в августе или сентябре. Затем, 5 ноября, появился прогноз, что Z70 покажут в течение двух недель, но и он не оправдался. По оценке Nikon Rumors, приближающиеся праздники и запланированный выпуск прошивки 2.0 для камеры Nikon ZR делают анонс до конца ноября маловероятным.

Новинку позиционируют как идейного наследника репортажной модели D500, созданного для гибридной съёмки, спорта и дикой природы. Вместо ожидаемой ранее 45-мегапиксельной многослойной матрицы камере приписывают обычный сенсор на 41 Мп, а также процессор EXPEED 7. Устройство получит матричную стабилизацию (IBIS), электронный видоискатель на 5,76 млн точек (как у Z6 III) и функцию серийной съёмки со скоростью до 120 кадров/с с отслеживанием автофокуса и экспозиции. Видеовозможности включат запись в 8K при 60 кадрах/с.

По предварительным оценкам, Z70 без объектива будет стоить около $2000, что сопоставимо со стартовой стоимостью Z6 III. Сроки поставок неизвестны: даже если презентация состоится в начале декабря, из-за дефицита комплектующих камера может не поступить в продажу до конца года.

Источник: The New Camera