Hisense начала продажи мониторов G7 Pro+ на 27 и 32 дюйма. В основе у них панель Fast IPS с подсветкой Mini LED на 1152 зоны локального затемнения, на каждую из которых приходится один светодиод. Пиковая яркость в режиме XDR, по заявлению компании, достигает 2000 нит, и она подтверждена сертификацией Display HDR 1400. Основной режим работы 4K на частоте 160 Гц, а при переключении на Full HD частота вырастает до 320 Гц. Время отклика указано 1 мс GTG, а для чёткости движения предусмотрена построчная вставка чёрного кадра BFI 2.0.

Компания сообщает, что вместо печатной платы в подсветке применена стеклянная подложка, а за управление светом отвечает AM-драйвер с собственным алгоритмом. По сравнению с предыдущим поколением Hisense заявляет снижение засветки вокруг ярких объектов на 10 процентов, прирост световой отдачи на 8 процентов и равномерности экрана на 12 процентов. Поверхность покрыта двухслойной низкоотражающей плёнкой, как в флагманских телевизорах бренда.

Квантовые точки обеспечивают охват 97 процентов DCI-P3, а по данным производителя ещё 99 процентов Adobe RGB и sRGB при глубине цвета 10 бит и цветовой погрешности Delta E ниже 2. Есть ИИ-движок для повышения разрешения и усиления тёмных сцен, поддерживается FreeSync Premium. Компания позиционирует модели для игр уровня 3A и называет их официальным партнёрским монитором Black Myth: Wukong.

Для подключения есть DisplayPort 2.1, два HDMI 2.1, USB-C на 90 Вт и три порта USB, а также поддержка KVM, PIP и PBP. Корпус белый, подставка регулируется по высоте на 120 мм, по наклону от минус 5 до 20 градусов и поворачивается в вертикальное положение, есть крепление VESA 75 на 75 мм.

В Китае за 27-дюймовую версию просят 3299 юаней (~$495), за 32-дюймовую 4443 юаня (~$666).

Источник: IT Home