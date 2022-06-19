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У нас, в колхозе «Заветы Кузьмича», планшеты ремонтируют так. :)

Родственница попросила хоть как-то оживить старый планшет. Сначала он перестал заряжаться (что-то сгорело в схеме зарядки), потом, после того, как он полежал несколько месяцев, у него вспух аккумулятор.

У меня не было возможности разбираться, что там сгорело и заказывать новый аккумулятор, поэтому я поступил радикально: взял давно валявшийся пауэрбанк на одном аккумуляторе 18650, просверлил дырки в планшете и пауэрбанке и подключил провода питания планшета (те, что шли к родному аккумулятору) непосредственно к аккумулятору пауэрбанка.

Не очень удобно, что к планшету теперь «веревочкой» привязан пауэрбанк, зато всё работает и от этого пауэрбанка при необходимости можно ещё и телефон заряжать, а сам он заряжается оригинальной зарядкой от планшета.

Конечно, это совершенно «колхозное» решение, зато за десять минут планшет снова стал работоспособным.