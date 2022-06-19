Нетрадиционный ремонт планшета

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| Гайд | Своими руками (DIY)

У нас, в колхозе «Заветы Кузьмича», планшеты ремонтируют так. :)

Родственница попросила хоть как-то оживить старый планшет. Сначала он перестал заряжаться (что-то сгорело в схеме зарядки), потом, после того, как он полежал несколько месяцев, у него вспух аккумулятор.

У меня не было возможности разбираться, что там сгорело и заказывать новый аккумулятор, поэтому я поступил радикально: взял давно валявшийся пауэрбанк на одном аккумуляторе 18650, просверлил дырки в планшете и пауэрбанке и подключил провода питания планшета (те, что шли к родному аккумулятору) непосредственно к аккумулятору пауэрбанка.

Не очень удобно, что к планшету теперь «веревочкой» привязан пауэрбанк, зато всё работает и от этого пауэрбанка при необходимости можно ещё и телефон заряжать, а сам он заряжается оригинальной зарядкой от планшета.

Конечно, это совершенно «колхозное» решение, зато за десять минут планшет снова стал работоспособным.

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Меня зовут Алексей Надёжин. Четырнадцать лет я пишу о технике, скидках, интересных местах и событиях.
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Автор ammo ПА Рейтинг +1237.10
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10 комментариев

P
Павер банк твой? Красивый такой, розовый.
ammo
Мой. Был. С какой-то китайской распродажи, чуть ли не за доллар зачем-то купленный.
v
что мешает приклеить повербанк к задней поверхности планшета? получился бы отличный хват или подставка для просмотра или чтения.
ammo
Можно и приклеить. Это уж владелице решать, как ей удобней будет.
m
«Колхоз» — наше всё! Если оно работает и стоит дёшево, то почему бы и нет?
t
Долго тянет? Там же одна банка всего.
ammo
Конечно долго. Родной аккумулятор 3000 мАч, одна банка 2000-2600 мАч.

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