В iOS 27.3 Beta 2 обнаружили суточное ограничение на использование продвинутых функций Siri и других инструментов Apple Intelligence. Бесплатный лимит для сложных запросов к голосовому помощнику составляет всего 20 токенов на устройство в день.

Система учитывает не количество вопросов пользователя, а обращения к серверам Private Cloud Compute. Один сложный запрос Siri может расходовать сразу несколько токенов. Например, поиск ближайшего открытого книжного магазина обходится в два токена: один уходит на планирование действия, второй — на формирование ответа. Поэтому двадцати токенов может хватить всего на несколько десятков простых операций или значительно меньшее количество сложных запросов.

Ограничения затронули не только Siri. На Image Playground и ИИ-редактирование фотографий предусмотрено 10 токенов в сутки, на облачную модель Apple Foundation Model в приложении «Команды» — пять. Ещё пять токенов выделено сторонним приложениям, использующим облачные модели Apple. При этом для более мощной модели AFM Cloud Pro стандартный лимит равен нулю: доступ появляется с подпиской iCloud+ на 200 ГБ.

Платная подписка увеличивает суточные квоты: тариф на 200 ГБ даёт до двукратного лимита, 2 ТБ — пятикратного, 6 ТБ — десятикратного, а 12 ТБ — двадцатикратного. Дополнительный запас распределяется между устройствами и участниками семейной подписки после исчерпания индивидуальной квоты. Лимиты сбрасываются около полуночи, а неиспользованные токены не переносятся. При этом обычные команды Siri, например установка будильника или таймера, продолжат работать даже после исчерпания ИИ-квоты.

Источник: notebookcheck