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Планшет OPPO Pad 5 Pro показал высокий уровень производительности в играх и рабочих приложениях, однако тестирование выявило неожиданное ограничение даже для флагманского устройства. В обзоре PhoneArena журналист обратил внимание на недостаточный объём оперативной памяти: базовая версия получила всего 8 ГБ, хотя внутри установлен топовый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Устройство оснащено 13,2-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 3392 x 2400 пикселей, плотностью 315 PPI и частотой обновления до 144 Гц. В тестах Geekbench 7 планшет набрал 1746 баллов в одноядерном режиме и 7935 баллов в многоядерном. Он также справился с запуском Diablo II Resurrected, BioShock и Frostpunk. Однако, по оценке обозревателя, 8 ГБ оперативной памяти не всегда позволяют полностью раскрыть возможности процессора. Версия с 16 ГБ существует, но продаётся только в Китае.

Ещё одним спорным моментом стала автономность. Несмотря на аккумулятор ёмкостью 13 380 мА·ч, тест PhoneArena показал 8 часов 37 минут веб-сёрфинга и 9 часов 53 минуты воспроизведения видео. Для сравнения, 13-дюймовый iPad Pro с батареей на 10 290 мА·ч продержался 15 часов 19 минут при просмотре сайтов. При этом OPPO Pad 5 Pro полностью заряжается примерно за 1 час 33 минуты.

Глобальная версия планшета стартует с 700 евро. Дополнительные аксессуары заметно увеличивают расходы: стилус OPPO Pencil 3 Pro стоит около 80 евро, а клавиатура Smart Keyboard — 299 евро. С учётом этих покупок стоимость комплекта приближается к 1000 евро. Обозреватель также указал на отсутствие OLED-экрана и полноценного настольного режима, но признал устройство сильным вариантом для работы и многозадачности.

Источник: phonearena