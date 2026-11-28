Японский рынок получил сразу четыре новых мини-ПК ASUS, рассчитанных на разные задачи — от офисной работы до ресурсоёмких вычислений. Самое спорное решение производителя касается оперативной памяти: даже старшая конфигурация с 12-ядерным процессором AMD Ryzen AI получила только 16 ГБ в базальной комплектации. При этом цены новинок достигают 293 220 иен (около 1677 евро).

Продажи стартовали 27 ноября. В линейку вошли компактный ASUS VM31 массой всего 330 г и модели семейства ExpertCenter PN55. Последние получили корпуса объёмом около 0,6 л. Несмотря на существенную разницу в производительности, производитель сохранил одинаковый объём оперативной памяти DDR5-5600 для конфигураций PN55. Его можно увеличить до 96 ГБ, поэтому ограничение касается именно заводской комплектации, а не максимальных возможностей платформы.

Три версии PN55 используют процессоры AMD Ryzen AI 5 430, Ryzen AI 7 450 и Ryzen AI 9 HX 470. Старший чип располагает 12 ядрами и развивает частоту до 5,2 ГГц. Встроенный нейропроцессор AMD XDNA 2 обеспечивает производительность до 55 TOPS, а графика Radeon 840M позволяет подключить одновременно до четырёх дисплеев с разрешением 4K. Среди других возможностей — Wi-Fi 7, два сетевых порта 2,5 Гбит/с и USB4 со скоростью передачи данных до 40 Гбит/с.

Цены на PN55 в Японии составляют от 201 420 до 293 220 иен. Для сравнения, GEEKOM A9 Max с тем же старшим процессором предлагает 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ, тогда как у ASUS в стартовой комплектации — 16 ГБ и накопитель на 256 или 512 ГБ. При этом у PN55 есть два слота SO-DIMM, позволяющие увеличить объём памяти до 96 ГБ. Получается, ASUS не ограничила возможности апгрейда, но за высокую цену предлагает довольно скромную заводскую конфигурацию.

Источник: asus