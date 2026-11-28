Сравнение двух флагманских смартфонов показало неожиданно большой разрыв в продолжительности работы без подзарядки. Apple iPhone 18 Pro Max оказался сильнее Google Pixel 11 Pro XL в тестах автономности, однако преимущество Google проявилось в других важных характеристиках — прежде всего в яркости дисплея и возможностях оптического зума. К такому выводу пришли авторы сравнительного тестирования GSMArena.

В испытании Active Use Score iPhone набрал 19 часов 20 минут против 16 часов 45 минут у Pixel. Разница составила 2 часа 35 минут, или около 15%. Apple также оказалась впереди в отдельных сценариях использования. Её смартфон получил аккумулятор ёмкостью 5391 мА·ч в версии с физической SIM-картой и 5567 мА·ч в модификации с eSIM. У Google установлен элемент на 5115 мА·ч.

У Pixel 11 Pro XL нашлось преимущество в качестве дисплея. При максимальной яркости экран Google достиг 3118 нит, тогда как панель iPhone показала 2722 нит. Различается и оснащение камер: Apple использует основной сенсор на 48 Мп с переменной диафрагмой, а Google предлагает 50-мегапиксельную основную камеру и перископический модуль с пятикратным оптическим приближением против четырёхкратного у конкурента. Поэтому в фотосъёмке выбор зависит от сценария, а не только от количества мегапикселей.

Автор: Amanz

Особенно заметна разница в стоимости. В европейских ценах, приведённых в сравнении, iPhone 18 Pro Max с 256 ГБ памяти оценён в 1599 евро, а Pixel 11 Pro XL — в 965,52 евро. Разница превышает 630 евро. Итоговый вывод: Apple предлагает более высокую автономность и производительность, но Google даёт более яркий экран, дальнобойный оптический зум и существенно более доступную цену. Pixel выглядит рациональнее по соотношению характеристик и стоимости, тогда как iPhone выигрывает у него в продолжительности работы.

Источник: gsmarena