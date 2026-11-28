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Серия Honor 700 установила рекорд продаж среди новых Android-смартфонов 2026 года в первый день после выхода на рынок. Линейка из трёх моделей стартовала в Китае 27 ноября, а уже к 16:00 возглавила рейтинг продаж. Об этом сообщил генеральный директор Honor Terminal Ли Цзянь.

Продажи начались в 10:08 по местному времени. Получается, что на достижение результата смартфонам потребовалось менее шести часов. При этом Honor не раскрыла количество проданных устройств и не уточнила, какие торговые площадки учитывались при составлении рейтинга. Поэтому оценить абсолютный масштаб успеха пока невозможно.

В серию вошли Honor 700S, Honor 700 и Honor 700 Pro. Все три смартфона получили аккумуляторы ёмкостью 9000 мА·ч, основную камеру разрешением 200 Мп и дополнительный экран диагональю 1,59 дюйма на задней панели. Поддерживается проводная зарядка мощностью 80 Вт, а версия Pro дополнительно получила беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Начальные цены в Китае составили 3599, 3999 и 4599 юаней соответственно.

Ещё до начала продаж Honor сообщала, что за первые 30 минут предварительных заказов спрос на новую серию оказался на 300% выше, чем у предыдущего поколения. Теперь компания заявляет о рекорде первого дня продаж.

Источник: gizchina