Зачем усилителю Nagra трансформатор на 800 ВА, если он выдаёт всего 120 Вт на канал

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Швейцарская компания Nagra представила стереоусилитель мощности AMP II-S, в котором сочетаются выходная мощность 120 Вт на канал и работа в классе A на первых 10 Вт. Новинка сменила модель Classic AMP, выпускавшуюся с 2015 года, и получила блок питания с заказным трансформатором на 800 ВА. Рекомендованная цена для Великобритании составляет 21 998 фунтов стерлингов с учётом НДС.

Автор: Nagra Источник: www.ecoustics.com

Усилитель работает в классе AB, а первые 10 Вт мощности каждого канала обеспечивает в классе A. Для сравнения: номинальная мощность предшественника Classic AMP составляла 100 Вт на канал при нагрузке 8 Ом. В выходном каскаде новой модели используются по одной паре MOSFET-транзисторов на канал. По заявлению производителя, переработанный блок питания увеличивает запас энергии и напряжения, помогая воспроизводить резкие музыкальные переходы без потери динамики.

Входная плата AMP II-S создана с использованием решений флагманского Reference AMP. Nagra также переработала разводку схем, внутренние соединения и систему изоляции органов управления. Заявленный уровень разделения каналов превышает 90 дБ против более 70 дБ у Classic AMP. Конструкция включает массивный радиатор с механической обработкой на станке с ЧПУ и специальную подвеску трансформатора, призванную уменьшить передачу вибраций на корпус.

Автор: Nagra Источник: www.ecoustics.com

В числе дополнительных характеристик — диапазон частот ниже 10 Гц до 75 кГц при отклонении +0/−3 дБ, отношение сигнал/шум 110 дБ и коэффициент нелинейных искажений с шумом менее 0,05% при мощности 120 Вт. На передней панели сохранился аналоговый индикатор Modulometer, отсылающий к профессиональным магнитофонам Nagra. Усилитель весит 24,5 кг и рассчитан на работу с предусилителем PREAMP II-S, но производитель допускает его использование и в других высококлассных аудиосистемах.

Источник: ecoustics

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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