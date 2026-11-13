Винил будущего оказался совсем не тем, чем кажется: внутри пять динамиков и большой экран

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Виниловая пластинка, которая не вращается, а показывает обложки альбомов и слова песен, стала основой необычной акустической системы MorningBlues Record R1. Вместо привычной этикетки здесь установлен круглый экран, превращающий прослушивание музыки в небольшое визуальное представление.

Автор: MorningBlues Источник: www.morningblues.com

Дисплей диаметром 32,4 см выводит обложки альбомов и поддерживает девять режимов анимации текстов песен. Устройство рассчитано не только на индивидуальное прослушивание: слова композиций можно читать с расстояния, например во время совместных музыкальных вечеров.

Автор: MorningBlues Источник: www.morningblues.com

За звук отвечает система 2.1 с пятью динамиками. В её состав входят 6,5-дюймовый сабвуфер, два среднечастотных излучателя и два высокочастотных динамика. Акустику разработали при участии специалистов Jamo. Для воспроизведения музыки предусмотрен Bluetooth, а настройка и управление визуальными эффектами выполняются через приложение MorningBlues.

Автор: MorningBlues Источник: www.morningblues.com

Корпус с отделкой из акустической ткани установлен на ножках из массива ореха. Между музыкальными сеансами экран можно использовать в режиме часов. Однако при подключении через аналоговый вход 3,5 мм визуальные функции недоступны — система воспроизводит только звук.

Источник: morningblues

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +113.40
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