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Шведская компания Teenage Engineering представила портативный проигрыватель компакт-дисков EP/BC-1 с открытым лотком, в котором диск вращается без защитной крышки. Устройство открывает новую линейку техники broadcast и поступило в продажу в официальном онлайн-магазине производителя по цене 299 долларов.

Корпус новинки по габаритам совпадает с сэмплером EP-133 K.O. II 2023 года и совместим с другими компонентами серии EP, включая усилитель EP-35 с питанием от батареи. Проигрыватель оснащен колесом прокрутки, функцией регулировки скорости воспроизведения, метками быстрого перехода (cue), системой определения темпа и сегментными цифровыми дисплеями для отображения номера трека, времени и уровня сигнала.

Для проводного подключения предусмотрены аналоговые и цифровые аудиовыходы, разъем для наушников и порт USB 2.0, а за беспроводную передачу звука отвечают встроенный аккумулятор, модуль Bluetooth и поддержка технологии вещания Auracast. Аппарат воспроизводит стандартные аудиодиски и носители с MP3-файлами, а также позволяет оцифровывать треки с CD в формат WAV с параметрами 44,1 кГц и 16 бит.

Источник: theverge