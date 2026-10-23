Стриминг в компактном корпусе: представлен Shanling SM50

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| Новость | Аудио и звук

Китайский бренд Shanling расширяет линейку аудиокомпонентов 50-й серии, теперь её пополнил Wi-Fi стример и цифровой плеер SM50. У модели оболочка на основе операционной системы Linux, а управление через сенсорный дисплей 4,5 дюйма с разрешением 1080p под стеклом (а так же мобильное ПО Eddict Controller), за преобразование цифрового сигнала в аналоговый отвечает 32 бит ЦАП ESS Sabre ES9039Q2M с кварцевыми генераторами на 90 и 98 МГц. Аналоговые выходы на разъемах RCA и балансный XLR, а так же для проводных наушников 3,5 и Pentaconn 4,4 мм (выходная мощность 700 мВт на 32 Ом).

Автор: Shanling Источник: en.shanling.com

Габариты алюминиевого корпуса 205 x 188 x 53 мм, масса около 1,7 кг. Блок питания встроен в корпус. Помимо двух диапазонной сети Wi-Fi, есть проводное подключение к роутеру. Для стриминга со смартфона — Bluetooth-модель с поддержкой кодека LDAC. Цифровые выходы — коаксиальный и USB, есть вход для режима USB DAC с поддержкой Hi-Res (до 768 кГц/32 бит и DSD512).

Стоимость новинки 499 долларов США.

Автор: Shanling Источник: en.shanling.com

Источник: Сайт производителя

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