Sony выпустила ULT TOWER 5 — портативную колонку мощностью 300

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Sony начала продажи портативной колонки ULT TOWER 5 (SRS-ULT500), ориентированной на вечеринки и караоке. В Китае модель появилась 30 октября 2026 года по рекомендованной цене 2999 юаней (около 36 000 рублей).

Максимальная выходная мощность системы достигает 300 Вт. Внутри установлены один широкополосный низкочастотный динамик диаметром около 23 см и два высокочастотных излучателя по 6 см, схема работает по двухполосному принципу с фазоинвертором. Высокочастотные динамики развернуты вверх на 15 градусов и в стороны на 20 градусов, чтобы снизить разницу в звучании при перемещении слушателя.

Автор: Sony Источник: www.sony.com

За подсветку отвечают 56 светодиодов, встроенных в переднюю решетку. Доступны три предустановленных режима — под ритм, плавный и мягкий, а свечение синхронизируется с музыкой. Отдельная кнопка ULT переключает звуковые профили: ULT1 с более глубоким басом, ULT2 с усиленным давлением низких частот, FLAT с нейтральной подачей и LIVE, который настраивается в приложении Sony Sound Connect и имитирует атмосферу концерта. В том же приложении доступен 10-полосный эквалайзер и функция анализа акустики помещения.

Для караоке предусмотрен комбинированный вход для микрофона, раздельная регулировка его громкости и глубины реверберации, а также изменение тональности трека вверх или вниз. Sony планирует выпустить беспроводной микрофон ULT MIC в конце ноября, его придется покупать отдельно.

Автор: Sony Источник: www.sony.com

На задней панели собраны USB-C, USB-A, вход для микрофона 6,35 мм, линейный вход RCA, а также балансные вход и выход XLR. Через USB-A можно воспроизводить музыку с флешки, через XLR — подключать DJ-пульт и соединять несколько колонок в одну систему. Зарядка внешних устройств и работа с накопителем доступны только при питании от сети.

Заявленное время автономной работы — до 20 часов при выключенной подсветке и около 12 часов с включенной. Быстрая зарядка дает примерно 100 минут воспроизведения за 10 минут у сети. Две колонки объединяются в стереопару по Bluetooth, а технология Auracast позволяет собрать цепочку из множества совместимых устройств.

Автор: Sony Источник: www.sony.com

Корпус весит около 12,7 кг при габаритах примерно 358 x 534 x 280 мм, предусмотрены четыре ручки для переноски. Защита от брызг соответствует IPX4, но работает только при вертикальном положении и закрытом отсеке разъемов. Bluetooth 5.3 поддерживает кодеки SBC, AAC и LDAC, а режим Multipoint запоминает два устройства одновременно.

В Европе колонка продается с сентября 2026 года по рекомендованной цене 400 евро (примерно 35 900 рублей), в Великобритании ее предлагают за 349 фунтов. По конструкции и набору разъемов ULT TOWER 5 близка к JBL PartyBox и другим партийным колонкам с входом для микрофона, но Sony делает ставку именно на караоке-сценарии.

Источник: IT Home

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