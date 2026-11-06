Sony возродила наушники Walkman 1979 года с разъемом USB-C

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Компания Sony представила проводные наушники MDR-3R, которые повторяют дизайн модели MDR-3, выпущенной в 1979 году вместе с первым кассетным плеером Walkman. Внешне новинка практически не отличается от оригинала: то же тонкое металлическое оголовье с характерным изгибом и те же сменные амбушюры. Производитель заявляет, что при разработке использовались оригинальные чертежи 1970-х годов.

Автор: Sony Источник: www.techradar.com

Главное техническое отличие от модели 1979 года — разъем USB-C вместо традиционного штекера 3,5 мм. Кабель также оснащен встроенным микрофоном и пультом управления с тремя кнопками для регулировки громкости, переключения треков, приема звонков и вызова голосового помощника. Наушники не требуют зарядки и подключения по Bluetooth.

В основе лежат 23-миллиметровые динамики, как и у оригинала. По заявлению производителя, целью было сохранить оригинальное звучание, но обеспечить более широкий частотный диапазон и улучшенную проработку низких частот. Вес наушников составляет 38 граммов, а открытая акустическая конструкция подразумевает небольшое просачивание звука наружу.

Автор: Sony Источник: www.techradar.com

В комплект стандартной версии входят два набора амбушюров — синие и оранжевые, а коробка повторяет дизайн оригинальной упаковки. Также выпущена ограниченная серия MDR-3R Stranger Things Edition с черным оголовьем, логотипом сериала и красными амбушюрами (черные также входят в комплект).

Автор: Sony Источник: www.whathifi.com

В США стандартная модель Sony MDR-3R стоит 59 долларов, а версия Stranger Things обойдется в 79 долларов.

Источник: What Hi-Fi?

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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