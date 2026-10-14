Компания Sony анонсировала беспроводную микрофонную систему ECM-W5, предназначенную для видеомейкеров и блогеров. Набор состоит из двух передатчиков и одного приемника, обеспечивая запись звука с частотой дискретизации 96 кГц на расстоянии до 500 метров в условиях прямой видимости.

Каждый передатчик оснащен 64 ГБ встроенной памяти для резервной записи, аккумулятором с временем автономной работы до 11 часов и магнитным креплением. Встроенная память поддерживает запись в формате 32-bit float, что позволяет фиксировать тихие и громкие звуки без риска клиппинга и необходимости ручной настройки усиления. Приемник подключается к камерам серии Sony Alpha через мультиинтерфейсный разъем Multi Interface Shoe без применения кабелей, а также поддерживает работу со смартфонами и компьютерами через порт USB-C.

Приемник оснащен сенсорным экраном для настройки параметров и поддерживает мониторинг аудиопотока через протокол Bluetooth LE. Модель Sony ECM-W5 доступна для предзаказа по цене $400, а начало поставок запланировано на ноябрь. Отдельные передатчики ECM-W5T и приемники ECM-W5R также будут продаваться по цене $120 и $190 соответственно.

Источник: engadget