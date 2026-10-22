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Sony выпустила обновленную серию беспроводных наушников PlayStation Pulse, включая стандартную модель Pulse и флагманскую Pulse Edge. Новинки получили излучатели с изодинамическими (планарно-магнитными) драйверами и поворотные чаши для повышения комфорта при длительном использовании.

PlayStation Pulse в базовой версии появится на рынке 19 ноября за 100 долларов США. Устройство доступно в двух цветах: белом и черном. В комплекте идет встроенный микрофон с интеллектуальной системой шумоподавления. Подключение осуществляется через фирменный адаптер PlayStation Link.

модель Pulse Edge Автор: Sony Источник: www.playstation.com модель Pulse Автор: Sony Источник: blog.playstation.com

Флагманская модель станет первой гарнитурой бренда с поддержкой активного шумоподавления (ANC). Устройство получит съёмный микрофон на штанге и комплектный чехол для транспортировки. Выход модели Pulse Edge запланирован на 2027 год, стоимость устройства производитель пока не раскрыл.

Источник: gizmodo