Sony представила беспроводные гарнитуры PlayStation Pulse и Pulse Edge
Sony выпустила обновленную серию беспроводных наушников PlayStation Pulse, включая стандартную модель Pulse и флагманскую Pulse Edge. Новинки получили излучатели с изодинамическими (планарно-магнитными) драйверами и поворотные чаши для повышения комфорта при длительном использовании.
PlayStation Pulse в базовой версии появится на рынке 19 ноября за 100 долларов США. Устройство доступно в двух цветах: белом и черном. В комплекте идет встроенный микрофон с интеллектуальной системой шумоподавления. Подключение осуществляется через фирменный адаптер PlayStation Link.
Флагманская модель станет первой гарнитурой бренда с поддержкой активного шумоподавления (ANC). Устройство получит съёмный микрофон на штанге и комплектный чехол для транспортировки. Выход модели Pulse Edge запланирован на 2027 год, стоимость устройства производитель пока не раскрыл.
Источник: gizmodo
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