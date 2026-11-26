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Sendy Audio представила Peacock Pro, флагманские планарные наушники открытого типа и преемника первой Peacock. Основа новинки излучатель диаметром 88 мм с ультратонкой жёсткой диафрагмой из PET и углеродного композита. В неё встроена четырёхкатушечная структура QUAD FORMER, которая, по словам производителя, улучшает электроакустическое преобразование: компания обещает плавные высокие частоты, контролируемое звучание и динамику. Частотный диапазон указан от 20 Гц до 40 кГц.

Чашки сделаны из тигрового клёна и отделаны вручную, а из-за природного рисунка древесины каждая пара выглядит немного по-своему. Детали корпуса обработаны на станках с ЧПУ из алюминия, есть отделка золотом 24 карата, а решётка повторяет рисунок перьев павлиньего хвоста.

Масса наушников составляет 475 граммов. Подвесное оголовье с гибкой рамой, по замыслу производителя, распределяет давление по голове, а ремень выстлан сегментированной кожей. Слегка изогнутые амбушюры из кожи ягнёнка подбиты пеной с эффектом памяти.

Кабель из монокристаллической меди 6N OCC длиной 1,9 м идёт с двумя разъёмами 3,5 мм и балансным штекером 4,4 мм. В комплекте переходники с 4,4 мм на четырёхконтактный XLR и на 6,35 мм, кожаный кейс и защитный мешок из конопли.

В США наушники стоят 1999 долларов, в Европе 1817 евро.

Источник: HiFi PiG