Schiit выпустила устройство для виниловых проигрывателей с улучшенной обработкой звука

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Аудио и звук

Американская Schiit Audio представила фонокорректор Mani 3 для виниловых проигрывателей. Устройство сохранило цену предшественника Mani 2 — $149, но получило обновлённую электронику, микропроцессорное управление и регуляторы на передней панели. Ранее для изменения усиления сигнала приходилось переключать DIP-переключатели на нижней стороне корпуса.

Автор: Schiit Audio через Ecoustics Источник: www.ecoustics.com

Mani 3 поддерживает звукосниматели трёх типов: MM, MC и MI. Пользователь может выбирать усиление 30, 40, 50 или 60 дБ. При переключении микропроцессор временно отключает выходной сигнал с помощью герметичных реле, чтобы уменьшить помехи. Настройки нагрузки звукоснимателя и низкочастотного фильтра вынесены на заднюю панель.

В новой модели Schiit заменила усилительные микросхемы OPA1612 на AD4898 от Analog Devices. Также компания переработала схему коррекции частотной характеристики RIAA и повысила напряжение питания с +-16 до +-17,5 В. Заявленная точность коррекции составляет +-0,15 дБ в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц против +-0,2 дБ у Mani 2. Коэффициент гармонических искажений не превышает 0,0007% при усилении 40 дБ.

Автор: Schiit Audio через Ecoustics Источник: www.ecoustics.com

Фонокорректор сохранил пассивный фильтр низких частот с настройками 6 или 12 дБ на октаву и частотой 15 Гц. Он помогает ослабить нежелательные сверхнизкие частоты, возникающие, например, при воспроизведении деформированных пластинок. Устройство потребляет 4 Вт, весит около 450 г и имеет размеры 12,7 x 8,89 x 3,18 см. Производитель указывает трёхлетнюю гарантию; платы выпускают на линии поверхностного монтажа Schiit в Техасе, а металлический корпус изготавливают в Калифорнии.

Источник: ecoustics

Другое
Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 1097 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
Блог Аудио и звук 1190 6680 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Куда девается электричество, которое не израсходовали

Электричество в энергосистеме живёт по жёсткому правилу. Его нужно вырабатывать практически столько же, сколько потребляют в каждый конкретный момент. Но ночью спрос на электроэнергию падает,...

Арахис цветёт над землёй, а будущие плоды сам отправляет под землю: как растение делает это без помощи человека

Арахис легко принять за растение, у которого «орехи» просто формируются на корнях, как картофельные клубни. На самом деле всё устроено гораздо страннее. Его жёлтые цветки раскрываются над землёй и...

Обзор Fnirsi LPM-10C: чем он лучше LPM-10A и стоит ли переплачивать?

Fnirsi LPM-10A уже побывал у меня на тестировании и оставил хорошее впечатление. Теперь пришло время познакомиться со старшей моделью LPM-10C. Внешне и по основным возможностям приборы очень...

Как отличить настоящий мёд от подделки, если даже густота и запах могут обмануть?

Мёд тянется за ложкой, пахнет цветами и постепенно засахаривается — кажется, перед нами натуральный продукт. Но ни один из этих признаков не гарантирует подлинность: сироп с добавками...