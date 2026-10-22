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Американская Schiit Audio представила фонокорректор Mani 3 для виниловых проигрывателей. Устройство сохранило цену предшественника Mani 2 — $149, но получило обновлённую электронику, микропроцессорное управление и регуляторы на передней панели. Ранее для изменения усиления сигнала приходилось переключать DIP-переключатели на нижней стороне корпуса.

Автор: Schiit Audio через Ecoustics Источник: www.ecoustics.com

Mani 3 поддерживает звукосниматели трёх типов: MM, MC и MI. Пользователь может выбирать усиление 30, 40, 50 или 60 дБ. При переключении микропроцессор временно отключает выходной сигнал с помощью герметичных реле, чтобы уменьшить помехи. Настройки нагрузки звукоснимателя и низкочастотного фильтра вынесены на заднюю панель.

В новой модели Schiit заменила усилительные микросхемы OPA1612 на AD4898 от Analog Devices. Также компания переработала схему коррекции частотной характеристики RIAA и повысила напряжение питания с +-16 до +-17,5 В. Заявленная точность коррекции составляет +-0,15 дБ в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц против +-0,2 дБ у Mani 2. Коэффициент гармонических искажений не превышает 0,0007% при усилении 40 дБ.

Автор: Schiit Audio через Ecoustics Источник: www.ecoustics.com

Фонокорректор сохранил пассивный фильтр низких частот с настройками 6 или 12 дБ на октаву и частотой 15 Гц. Он помогает ослабить нежелательные сверхнизкие частоты, возникающие, например, при воспроизведении деформированных пластинок. Устройство потребляет 4 Вт, весит около 450 г и имеет размеры 12,7 x 8,89 x 3,18 см. Производитель указывает трёхлетнюю гарантию; платы выпускают на линии поверхностного монтажа Schiit в Техасе, а металлический корпус изготавливают в Калифорнии.

Источник: ecoustics