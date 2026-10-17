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Компания Rega представила проигрыватель виниловых пластинок Replay с необычным для бюджетной Hi-Fi-техники каркасным корпусом. Аппарат весит всего 2,2 кг — почти вдвое меньше популярной модели Planar 1, масса которой составляет 4,2 кг. При этом новинка сохраняет основные компоненты старшей модели, включая тонарм RB110 и установленную на заводе головку звукоснимателя Rega Carbon.

Снизить массу помогла облегчённая конструкция корпуса с жёстким ламинированным основанием и сердцевиной из чёрного МДФ. При этом инженеры сохранили 23-миллиметровый диск из фенольной смолы, рассчитанный на стабилизацию вращения, и низкошумный синхронный двигатель на 24 В. Привод использует ремень EBLT Advanced, а опорный узел получил прецизионный подшипник с латунными элементами.

Rega Replay рассчитан на пользователей, которые хотят слушать винил без сложной настройки оборудования. Головка звукоснимателя уже установлена и настроена, а тонарм RB110 имеет заводскую регулировку прижимного механизма. Проигрыватель поддерживает скорости 33⅓ и 45 об/мин, но для их переключения нужно вручную переставлять ремень. Встроенного фонокорректора нет, поэтому подключать аппарат следует к соответствующему входу усилителя или отдельному фонокорректору.

В Великобритании заявленная цена новинки составляет 259 фунтов стерлингов — примерно на 70 фунтов меньше стоимости Planar 1. При этом Replay сохраняет значительную часть его аппаратной базы, предлагая более лёгкий корпус и компактные размеры: 415 x 115 x 320 мм. Rega делает ставку на простую конструкцию и доступность аналогового звука, а не на Bluetooth, USB или автоматическое управление.

Источник: ecoustics