Razer представила игровую гарнитуру Kraken Kitty V3 с механическими ушками

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Компания Razer пополнила ассортимент игровой периферии проводной гарнитурой Kraken Kitty V3, созданной для стримеров и любителей нестабильного дизайна.

Новинка выделяется механическими кошачьими ушами и чашками с подсветкой Razer Chroma RGB, поддерживающей 16,8 миллиона цветов и динамическую реакцию на чат, донаты и подписки во время трансляций.

Автор: Razer Источник: www.razer.com

Гарнитура стоимостью 99,99 доллара оснащена интерфейсом USB-C с поддержкой ПК и мобильных устройств, гибридными амбушюрами из ткани и кожзаменителя, а также 40-миллиметровыми излучателями TriForce и виртуальным звуком 7.1. Для голосовой связи используется кардиоидный микрофон Razer HyperClear, снижающий уровень фоновых шумов, а подсветку можно питать от внешнего портативного аккумулятора в портативном режиме.

Источник: phandroid

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Автор dima0782 Рейтинг +610.70
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