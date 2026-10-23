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Компания Razer пополнила ассортимент игровой периферии проводной гарнитурой Kraken Kitty V3, созданной для стримеров и любителей нестабильного дизайна.

Новинка выделяется механическими кошачьими ушами и чашками с подсветкой Razer Chroma RGB, поддерживающей 16,8 миллиона цветов и динамическую реакцию на чат, донаты и подписки во время трансляций.

Гарнитура стоимостью 99,99 доллара оснащена интерфейсом USB-C с поддержкой ПК и мобильных устройств, гибридными амбушюрами из ткани и кожзаменителя, а также 40-миллиметровыми излучателями TriForce и виртуальным звуком 7.1. Для голосовой связи используется кардиоидный микрофон Razer HyperClear, снижающий уровень фоновых шумов, а подсветку можно питать от внешнего портативного аккумулятора в портативном режиме.

Источник: phandroid