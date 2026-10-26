OnePlus вышла на рынок наушников-клипс с автономностью до 40 часов

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| Новость | Аудио и звук

Компания OnePlus представила Buds Clip — первые в своей линейке беспроводные наушники с открытой конструкцией и креплением в виде клипсы. Их главная особенность — автоматическое определение положения на ухе: пользователю не нужно искать левый и правый наушники, поскольку устройство само распределяет стереоканалы. Каждый наушник весит 5,2 г, а гибкая С-образная дужка изготовлена из никель-титанового сплава с эффектом памяти формы.

Автор: OnePlus Источник: www.gizmochina.com

За звук отвечают два динамических излучателя диаметром 11 и 9 мм, настроенные совместно с датской компанией Dynaudio. Отсутствие внутриканальных насадок позволяет слушать музыку, не перекрывая слуховой проход. При этом технология Dipole Sound-Field использует противофазные звуковые волны для уменьшения утечки звука наружу. Для обработки аудио и улучшения качества голосовых вызовов предусмотрен отдельный ИИ-чип с техпроцессом 6 нм.

Автономность достигает 9,5 часа на одном заряде при использовании кодека AAC и 40 часов с зарядным футляром. При передаче звука через LHDC 5.0 показатели сокращаются до 8 и 36 часов соответственно. Наушники поддерживают Bluetooth 6.1, одновременное подключение к двум устройствам, быструю синхронизацию Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair. Защита IP55 предохраняет сами наушники от пыли и водяных струй, но не распространяется на футляр.

OnePlus Buds Clip также получили функцию ИИ-перевода, сенсорное управление громкостью и оповещения о выпадении наушника. Покупателям предложат три расцветки: Pearl White, Pebble Gray и Twilight Rose. Компания разместила модель на международном сайте, однако официальные цена и сроки начала продаж на отдельных рынках пока не объявлены.

Источник: gizmochina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +109.40
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