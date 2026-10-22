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Китайский бренд аудиотехники FiiO представил подставку для хранения полноразмерных проводных наушников. Модель HS22 выполнена из буковой древесины с матовым лаком, сверху накладка из поликарбоната с изогнутой формой (под оголовье), так же имеется металлический выступ для кабеля/портативного ЦАПа.

Габариты подставки: 120х120 мм основание и высота 297 мм. На низ основания клеится антискользящая пластина.

Стоимость стойки HS22 (площадка aliexpress.ru) составляет 1 959 ₽. Поставляется разобранной, шестигранный ключ в комплекте. Цвет отделки только коричневый.

Источник: Сайт производителя