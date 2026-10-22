Наушникам найдется место: стойка FiiO HS22 доступна к покупке

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Аудио и звук

Китайский бренд аудиотехники FiiO представил подставку для хранения полноразмерных проводных наушников. Модель HS22 выполнена из буковой древесины с матовым лаком, сверху накладка из поликарбоната с изогнутой формой (под оголовье), так же имеется металлический выступ для кабеля/портативного ЦАПа.

Автор: FiiO Источник: fiio.com

Габариты подставки: 120х120 мм основание и высота 297 мм. На низ основания клеится антискользящая пластина.

Стоимость стойки HS22 (площадка aliexpress.ru) составляет 1 959 ₽. Поставляется разобранной, шестигранный ключ в комплекте. Цвет отделки только коричневый.

Источник: Сайт производителя

Другое
Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Для связи bdos@rambler.ru
? 0 201 0
Автор bdos Рейтинг +12953.10
Блог Аудио и звук 1190 6680 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Куда девается электричество, которое не израсходовали

Электричество в энергосистеме живёт по жёсткому правилу. Его нужно вырабатывать практически столько же, сколько потребляют в каждый конкретный момент. Но ночью спрос на электроэнергию падает,...

Арахис цветёт над землёй, а будущие плоды сам отправляет под землю: как растение делает это без помощи человека

Арахис легко принять за растение, у которого «орехи» просто формируются на корнях, как картофельные клубни. На самом деле всё устроено гораздо страннее. Его жёлтые цветки раскрываются над землёй и...

Обзор Fnirsi LPM-10C: чем он лучше LPM-10A и стоит ли переплачивать?

Fnirsi LPM-10A уже побывал у меня на тестировании и оставил хорошее впечатление. Теперь пришло время познакомиться со старшей моделью LPM-10C. Внешне и по основным возможностям приборы очень...

Как отличить настоящий мёд от подделки, если даже густота и запах могут обмануть?

Мёд тянется за ложкой, пахнет цветами и постепенно засахаривается — кажется, перед нами натуральный продукт. Но ни один из этих признаков не гарантирует подлинность: сироп с добавками...