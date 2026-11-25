Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Компания Lily Audio из Санта-Клары представила открытые наушники Genesis Pure. В них используется твердотельный драйвер CrystalCore второго поколения, который требует втрое меньше напряжения, чем у Genesis One, и, по словам производителя, не нуждается в специализированном усилителе. Чувствительность выросла до 85 дБ/В, то есть на 10 дБ. Наушники можно подключать к мощному портативному ЦАП или донглу с выходом от 5 В: компания проверяла Chord Hugo 2, Cayin C9, Audma PHPA1 Brioso, FiiO KA15 и Qudelix-5K. Проект представлен на Kickstarter.

Диафрагма диаметром 75 мм имеет сотовую структуру и установлена под углом вместе со скошенными амбушюрами, за счёт чего формируется широкая сцена. Овальные чашки закрыты тканой сеткой для акустической настройки. Заявленный диапазон частот составляет от 20 Гц до 55 кГц. Финальная настройка ещё идёт, но звучание описывают как слегка тёплое, с мягкими верхами и плотным басом.

Вес Genesis Pure — 285 г. В конструкции используются нержавеющая сталь, алюминий, армированный полимер и кожа ягнёнка. Оголовье плавающее, с регулировкой по каждой стороне, амбушюры сменные. Основные детали заменяемые, запчасти обещают продавать на сайте.

В комплекте идут жёсткий кейс и кабель с двумя разъёмами 3.5 мм и переходником на выбор: 4.4 мм, 6.35 мм или 4-контактный XLR. Гарантия два года, первые поставки запланированы на апрель 2027 года.

Розничная цена составит 1200 долларов; в кампании на Kickstarter наушники предлагаются за 770 и 820 долларов.

Источник: Kickstarter