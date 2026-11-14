Klipsch представила Stratos HP-2 и HP-3 с деревянными чашками и коаксиальными динамиками

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Klipsch представила проводные наушники Stratos HP-2 и HP-3 в честь 80-летия компании. Модели получили по два динамика в каждой чашке, расположенных на одной оси: биоцеллюлозный для низких и средних частот и отдельный 10-мм твитер. HP-2 выполнена в закрытом исполнении, а HP-3 полуоткрытая.

Автор: Klipsch Источник: www.whathifi.com

Диаметр основного динамика у HP-2 составляет 40 мм, у HP-3 50 мм. Производитель обещает у закрытой модели глубокий бас и хорошую шумоизоляцию для студийного мониторинга, а у полуоткрытой тёплый плотный бас и чёткие верхние частоты.

В отделке использованы алюминиевые крепления чашек, оголовье из протеиновой кожи и деревянные чашки с медными кольцами. На фото видно, что снаружи чашка закрыта металлической сеткой. Внутри оголовья лежит поролон с открытыми порами, а амбушюры обтянуты микрозамшей.

Автор: Klipsch Источник: www.whathifi.com

В комплекте два съёмных плетёных нейлоновых кабеля: с разъёмом 3,5 мм и балансный 4,4 мм. Также есть переходник с 3,5 на 6,35 мм.

В США модели выйдут в декабре в отделке Auburn. HP-2 оценена в 1000 долларов, HP-3 в 1200.

Источник: What Hi-Fi?

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Пишу о том, что меняет нашу жизнь: технологии, научные открытия, освоение космоса и просто мысли обо всем этом.
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