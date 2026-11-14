Танкер перевернул 90-метровый круизный теплоход с 129 пассажирами на Миссисипи

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| Новость | Авто и транспорт

В Новом Орлеане танкер перевернул пассажирский теплоход American Heritage на реке Миссисипи. В момент столкновения на борту находились около 129 пассажиров. Судно длиной 295 футов (около 90 метров) получило удар у причала и опрокинулось, отправив людей в воду.

Автор: PrimatePulse Источник: interestingengineering.com

Авария произошла 13 ноября около 12:30 по местному времени, когда пассажиры уже начали сходить на берег. American Heritage прибыл в порт примерно за два часа до столкновения. В него врезался танкер компании Atlantic Asphalt. Удар оказался настолько сильным, что речное круизное судно легло на бок и частично ушло под воду.

К спасательной операции подключились пожарная служба Нового Орлеана, полиция, медики и Береговая охрана США. Пожарные направили на место 23 подразделения и 57 сотрудников. В результате столкновения пострадали 32 человека: 30 пассажиров и двое офицеров, оказавшихся в воде. Их травмы не представляли критической угрозы. Всех находившихся на борту удалось найти, поисково-спасательную операцию завершили.

Причины столкновения устанавливаются. Одна из предварительных версий предполагает отказ электропитания на танкере, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Расследователям предстоит выяснить, почему грузовое судно потеряло управление и как ему удалось столкнуться с теплоходом, стоявшим у причала.

Источник: interestingengineering

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +119.40
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