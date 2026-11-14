Электрическое моноколесо KingSong F16 разгоняется до 80 км/ч: двигатель выдаёт пиковые 10 кВт

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Электрическое моноколесо KingSong F16 Aven получило двигатель пиковой мощностью 10 кВт и способно разгоняться до 80 км/ч. При этом разработчики предусмотрели четырёхточечную подвеску и необычное решение для обслуживания: мотор вместе с колесом можно снять, выкрутив всего девять винтов.

Номинальная мощность двигателя составляет 3500 Вт, крутящий момент превышает 170 Н·м. Энергию обеспечивает аккумулятор ёмкостью 2220 Вт·ч. Заявленный запас хода достигает 110 км, а полная зарядка занимает 4-5 часов. Масса самого моноколеса составляет около 38 кг.

Для езды по неровным дорогам F16 Aven оснастили четырьмя амортизаторами DNM с регулировками сжатия, отбоя и предварительного натяга пружин. Ход подвески достигает 80 мм. Используется шина размерностью 16 x 3 дюйма. Максимальная скорость разблокируется после первых 5 км пробега.

Отдельное внимание уделили ремонту: мотор-колесо снимается после откручивания девяти винтов и отсоединения электрических разъёмов. Это упрощает замену покрышки и камеры. Среди дополнительного оснащения — поворотники, светотехника, автоматическая блокировка при удалении владельца и управление через мобильное приложение. В США KingSong F16 Aven предложили за $2599, первые поставки ожидались в конце ноября — начале декабря 2026 года.

Источник: kingsong