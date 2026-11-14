Casio выпустила G-Shock DW-6900 в неоново-жёлтом цвете с металлическими бамперами

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Одежда и аксессуары

Casio совместно с рэпером Action Bronson и его брендом Baklava выпустила ограниченную версию G-Shock DW-6900 под названием Baklava Technical Institute of Marine Sciences, сокращённо B.T.I.M.S. Это второй совместный проект бренда с G-Shock после часов Desert King, а новинка выполнена в морской тематике.

Автор: G-Shock / Casio Источник: www.gearpatrol.com

Безель часов окрашен в неоново-жёлтый цвет, вокруг трёх круглых индикаторов на дисплее есть лаймово-зелёная отделка. Дополняют оформление тёмно-синие акценты и совместная символика Baklava и G-Shock рядом с дисплеем.

Корпус закрывают съёмные металлические бамперы. Смоляной ремешок заменили на оливковый из баллистического нейлона с металлической фурнитурой.

В остальном это стандартная DW-6900: ударопрочный корпус из смолы, светодиодная подсветка дисплея и водозащита до 200 метров.

Автор: G-Shock / Casio Источник: www.gearpatrol.com
Автор: G-Shock / Casio Источник: www.gearpatrol.com

Часы ограниченной серии оценены в 200 долларов.

Источник: Gear Patrol

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу о том, что меняет нашу жизнь: технологии, научные открытия, освоение космоса и просто мысли обо всем этом.
? 0 208 0
Автор GigaMOV Рейтинг +580.50
Блог Одежда и аксессуары 183 1613 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

Обсудить

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Мультиметр для автодиагностики FNIRSI TMP-610S: обзор осциллографа, цифрового генератора и тестера сигналов в одном корпусе

В одном корпусе осциллограф, цифровой генератор и тестер сигналов — такое устройство позволяет не только видеть статические значения амплитуды, но и анализировать форму сигналов,...

Обзор и тест мини-ПК Ninkear L20: Core Ultra 5 226V, Intel Arc 130V и локальный ИИ

Когда-то компактный компьютер приходилось выбирать по принципу «лишь бы хватило мощности для браузера и документов». Сейчас ситуация изменилась. В корпусе объёмом меньше литра уже можно...

Эта птица глотает кости целиком: как бородач умудряется их переваривать

Когда от погибшего животного остаются почти одни кости, для большинства падальщиков еда уже закончилась. Но бородач всё ещё может здесь пообедать. Эта крупная горная птица подбирает кости и глотает...

Зачем NASA отправило на орбиту серебристый шар размером с дом

В начале 1960-х спутниковая связь ещё была экспериментом. Инженерам предстояло выяснить, можно ли передавать через космос обычный телефонный разговор и какое оборудование для этого...

Зачем крекеру дырки: история и немного морской романтики

Крекеры — это лаконичный, но невероятно практичный продукт, который давно занял своё место в рационе многих людей. Их ценят за нейтральный вкус и приятную текстуру: они отлично оттеняют...