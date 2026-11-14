Casio выпустила G-Shock DW-6900 в неоново-жёлтом цвете с металлическими бамперами

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Casio совместно с рэпером Action Bronson и его брендом Baklava выпустила ограниченную версию G-Shock DW-6900 под названием Baklava Technical Institute of Marine Sciences, сокращённо B.T.I.M.S. Это второй совместный проект бренда с G-Shock после часов Desert King, а новинка выполнена в морской тематике.

Безель часов окрашен в неоново-жёлтый цвет, вокруг трёх круглых индикаторов на дисплее есть лаймово-зелёная отделка. Дополняют оформление тёмно-синие акценты и совместная символика Baklava и G-Shock рядом с дисплеем.

Корпус закрывают съёмные металлические бамперы. Смоляной ремешок заменили на оливковый из баллистического нейлона с металлической фурнитурой.

В остальном это стандартная DW-6900: ударопрочный корпус из смолы, светодиодная подсветка дисплея и водозащита до 200 метров.

Часы ограниченной серии оценены в 200 долларов.

Источник: Gear Patrol