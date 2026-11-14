Шоссейный и гравийный электровелосипед с мощностью 1100 Вт: Berria представила Mistral Essential Apex в двух версиях
Berria представила новый электровелосипед Mistral Essential Apex, который выпускается в шоссейной и гравийной версиях. Главное отличие между ними заключается в покрышках: первая модификация рассчитана преимущественно на асфальт, а вторая получила шины с более выраженным протектором для поездок по грунтовым дорогам.
При этом обе версии оснащены одинаковой электрической системой. В частности, используется двигатель Avinox M2 с пиковой мощностью 1100 Вт. При включении режима Boost он обеспечивает крутящий момент до 125 Нм. Для питания предусмотрен аккумулятор на 600 Вт·ч, а информация о поездке отображается на небольшом цветном экране.
Рама велосипеда изготовлена из алюминия, тогда как передняя вилка выполнена из карбона. Такая конструкция в сочетании с центральным расположением двигателя и крупной батареей повлияла на массу модели: она составляет 17,7 кг. Это достаточно много для велосипеда, ориентированного на шоссейные поездки, однако производитель сделал ставку на более мощную электрическую систему.
За переключение передач отвечает трансмиссия с 12 скоростями. При этом в стандартное оснащение не входят багажник и крылья, поэтому для повседневных поездок их придется приобретать отдельно.
Стоимость обеих модификаций составляет 3500 евро. Компания продает свою продукцию на нескольких международных рынках.
Источник: Notebookcheck
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