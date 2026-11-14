OPPO Reno 17 Pro оказался не во всём лучше младшей модели: раскрыты характеристики

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Компания OPPO готовит к выпуску два смартфона Reno 17, которые заметно различаются не только процессорами, но и камерами. По данным инсайдера Digital Chat Station, стандартная модель получит аккумулятор ёмкостью 8000 мА·ч, тогда как Reno 17 Pro оснастят основной камерой на 200 Мп. Презентация новинок в Китае запланирована на 16 ноября.

OPPO Reno 17 приписывают плоский 6,56-дюймовый LTPS-дисплей с разрешением 1,5K и процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. Камеры будут включать четыре 50-мегапиксельных модуля: фронтальный, основной, сверхширокоугольный и перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим увеличением. Аккумулятор на 8000 мА·ч будет поддерживать проводную зарядку мощностью 80 Вт.

Reno 17 Pro получит более компактный 6,32-дюймовый LTPS-экран с разрешением 1,5K и процессор MediaTek Dimensity 8550 Super. Его основная камера будет иметь разрешение 200 Мп, а дополнят её 50-мегапиксельные сверхширокоугольный и перископический модули с 3,5-кратным оптическим увеличением. Фронтальная камера также получит сенсор на 50 Мп. Ёмкость аккумулятора составит 7200 мА·ч, мощность зарядки — те же 80 Вт.

Если утечка подтвердится, OPPO заметно увеличит автономность обоих смартфонов. Для сравнения, китайские Reno 16 и Reno 16 Pro получили аккумуляторы на 6700 мА·ч. Новинки также предложат металлическую рамку, оптический сканер отпечатков пальцев и, по предварительным данным, версии с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ. Полные характеристики и цены компания раскроет 16 ноября. Пока технические параметры основаны на утечке и не все подтверждены производителем.

Источник: gizmochina