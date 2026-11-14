OPPO Reno 17 Pro оказался не во всём лучше младшей модели: раскрыты характеристики

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Смартфоны и телефоны

Компания OPPO готовит к выпуску два смартфона Reno 17, которые заметно различаются не только процессорами, но и камерами. По данным инсайдера Digital Chat Station, стандартная модель получит аккумулятор ёмкостью 8000 мА·ч, тогда как Reno 17 Pro оснастят основной камерой на 200 Мп. Презентация новинок в Китае запланирована на 16 ноября.

Автор: Shiwa ID Источник: unsplash.com

OPPO Reno 17 приписывают плоский 6,56-дюймовый LTPS-дисплей с разрешением 1,5K и процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. Камеры будут включать четыре 50-мегапиксельных модуля: фронтальный, основной, сверхширокоугольный и перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим увеличением. Аккумулятор на 8000 мА·ч будет поддерживать проводную зарядку мощностью 80 Вт.

Reno 17 Pro получит более компактный 6,32-дюймовый LTPS-экран с разрешением 1,5K и процессор MediaTek Dimensity 8550 Super. Его основная камера будет иметь разрешение 200 Мп, а дополнят её 50-мегапиксельные сверхширокоугольный и перископический модули с 3,5-кратным оптическим увеличением. Фронтальная камера также получит сенсор на 50 Мп. Ёмкость аккумулятора составит 7200 мА·ч, мощность зарядки — те же 80 Вт.

Если утечка подтвердится, OPPO заметно увеличит автономность обоих смартфонов. Для сравнения, китайские Reno 16 и Reno 16 Pro получили аккумуляторы на 6700 мА·ч. Новинки также предложат металлическую рамку, оптический сканер отпечатков пальцев и, по предварительным данным, версии с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ. Полные характеристики и цены компания раскроет 16 ноября. Пока технические параметры основаны на утечке и не все подтверждены производителем.

Источник: gizmochina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 202 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +119.40
Блог Смартфоны и телефоны 832 12173 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

Обсудить

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Мультиметр для автодиагностики FNIRSI TMP-610S: обзор осциллографа, цифрового генератора и тестера сигналов в одном корпусе

В одном корпусе осциллограф, цифровой генератор и тестер сигналов — такое устройство позволяет не только видеть статические значения амплитуды, но и анализировать форму сигналов,...

Обзор и тест мини-ПК Ninkear L20: Core Ultra 5 226V, Intel Arc 130V и локальный ИИ

Когда-то компактный компьютер приходилось выбирать по принципу «лишь бы хватило мощности для браузера и документов». Сейчас ситуация изменилась. В корпусе объёмом меньше литра уже можно...

Эта птица глотает кости целиком: как бородач умудряется их переваривать

Когда от погибшего животного остаются почти одни кости, для большинства падальщиков еда уже закончилась. Но бородач всё ещё может здесь пообедать. Эта крупная горная птица подбирает кости и глотает...

Зачем NASA отправило на орбиту серебристый шар размером с дом

В начале 1960-х спутниковая связь ещё была экспериментом. Инженерам предстояло выяснить, можно ли передавать через космос обычный телефонный разговор и какое оборудование для этого...

Зачем крекеру дырки: история и немного морской романтики

Крекеры — это лаконичный, но невероятно практичный продукт, который давно занял своё место в рационе многих людей. Их ценят за нейтральный вкус и приятную текстуру: они отлично оттеняют...