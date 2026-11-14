Samsung Galaxy S27 могут получить бордовый цвет, как у iPhone 18 Pro: будущую расцветку обнаружили среди новых обоев One UI

До официального анонса флагманов Samsung Galaxy S27 остается еще несколько месяцев, но в сети уже появляются подробности о будущих смартфонах. На этот раз потенциальные варианты оформления удалось обнаружить в программном обеспечении самой компании. Подсказкой стали обои, найденные в одной из сборок фирменной оболочки One UI.

Как сообщает SammyGuru, в набор вошли пять изображений с абстрактным оформлением. Каждое из них выполнено в собственной цветовой гамме. Судя по находке, производитель готовит темно-синий, голубой, белый, светло-розовый и бордовый варианты.

Четыре из этих оттенков ранее упоминал известный инсайдер Ice Universe, который связывал их с Galaxy S27 Ultra, но бордового цвета в его списке не было. При этом обнаруженные обои могут отражать не всю палитру будущих флагманов. Компания нередко предлагает дополнительные расцветки через собственный магазин, поэтому в продаже могут появиться и другие варианты, включая черный или графитовый.

Пока также неизвестно, получат ли все представители серии одинаковый выбор цветов. В нынешнем поколении S26 производитель использует общую палитру для разных моделей, поэтому компания может сохранить этот подход и в следующем году.

Официальных подробностей о линейке пока нет. По предварительным данным, компания может представить новые устройства раньше обычного: презентацию ожидают в конце января или начале февраля.

Источник: AndroidPolice