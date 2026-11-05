Качественный звук поблизости: представлен Bluetooth DAC FiiO BTR25

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Компания FiiO пополнила линейку портативных Bluetooth-ресиверов и ЦАП-усилителей для наушников. BTR25 построен (дифференциальная архитектура с раздельным питанием блоков) на основе Bluetooth 6.2 чипа Qualcomm QCC3095 (с кодеками LDAC и LE Audio), оснащен микросхемой ЦАП ESS ES9069Q, USB чипом SPV5048, а за усиление для наушников отвечает ES9603Q (до до 460 мВт на 32 Ом). Режимы подключения: BT и по USB-C со смартфоном и USB-DAC для ПК.

Автор: FiiO Источник: aliexpress.ru

Размеры корпуса (без учета клипсы) 72 x 35 x 13.7 мм (72 x 35 x 22,1 мм с клипсой), масса 46/55 г. Клипса крепится на магнитах. IPS-дисплей с диагональю 1.3″, алюминиевое колесико громкости (60/120 шагов). Выходы для проводных наушников: 3,5 мм + балансный 4,4 мм.

Питание от встроенного аккумулятора, время работы около 10 часов, время зарядки (Type-C): 1,5 часа. Поддерживается мобильное ПО FiiO Control с 10-полосным параметрическим эквалайзером.

Автор: FiiO Источник: fiio.com

Стоимость устройства на платформе aliexpress.ru (фирменный магазин марки) составляет 8 949 ₽. На выбор три цвета анодирования алюминиевого корпуса.

Источник: Сайт производителя

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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