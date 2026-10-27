Galaxy Buds On оставляют уши открытыми: Samsung начала продажи новых наушников

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| Новость | Аудио и звук

Samsung вывела на рынок наушники Galaxy Buds On с креплением-клипсой, которые не закрывают слуховой проход. Продажи стартовали 27 октября в Южной Корее по цене 299 000 вон (около 225 долларов). Это первая модель с подобной конструкцией в семействе Galaxy Buds: она позволяет слушать музыку и одновременно слышать окружающие звуки.

Автор: Samsung Источник: www.gizmochina.com

Вместо привычных внутриканальных вкладышей Galaxy Buds On фиксируются на ушной раковине с помощью гибкой дужки. За звук отвечают динамики TwinBoost диаметром 11,3 мм, а система Audio Leakage Reduction должна уменьшать утечку звука наружу. Наушники также оснащены платформой Snapdragon S7 Gen 1 Sound Platform, усилителем класса D и поддерживают Bluetooth 6.2.

Одного заряда хватает на 9,5 часа прослушивания музыки. С зарядным футляром заявленная автономность достигает 38 часов. При подключении к совместимым смартфонам и планшетам Samsung с Galaxy AI доступны дополнительные функции, включая голосовые заметки и управление звонками движениями головы.

В Южной Корее наушники продаются только в чёрном цвете через официальный магазин Samsung, онлайн-площадки и фирменные магазины. Покупателям, оформившим покупку до 30 ноября, компания предлагает два купона на скидку 30% на совместимые чехлы. Samsung обещает расширить географию продаж, но даты международного запуска пока не назвала.

Источник: gizmochina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +109.40
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