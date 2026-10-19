FiiO FX25 вышли в Китае с семью излучателями в каждом наушнике

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FiiO начала продажи внутриканальных наушников FX25 в Китае 19 октября в 10:00 по пекинскому времени (05:00 по московскому времени). Цена модели составляет 4999 юаней, или около 62 400 рублей.

FX25 относятся к гибридным наушникам с семью излучателями в каждом канале. В конструкции используются один 10-мм динамический драйвер с литий-магниевой мембраной, два арматурных излучателя Knowles и четыре электростатических излучателя Sonion. Динамик отвечает за низкие частоты, арматурные драйверы — за средние частоты и переход к высоким, а электростатические излучатели — за высокие и сверхвысокие частоты.

Автор: FiiO Источник: www.ithome.com

Корпус наушников изготовлен из карбона и весит около 7 г каждый. FX25 получили разъем 0,78 мм формата 2pin для замены кабеля. В комплект входят сменные штекеры 3,5 мм, 4,4 мм и USB Type-C со встроенным ЦАП.

FiiO также применила в FX25 систему RLC второго порядка с режекторной фильтрацией. По заявлению производителя, она подавляет резонансные пики, возникающие из-за взаимодействия излучателей и корпуса, и делает переход частотной характеристики в области высоких частот более плавным.

Ранее FiiO анонсировала FX25 как преемника модели FX15. Продажи начались в Китае, а заявленная производителем цена составляет 4999 юаней.

Источник: IT Home

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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