FiiO FX25 вышли в Китае с семью излучателями в каждом наушнике
FiiO начала продажи внутриканальных наушников FX25 в Китае 19 октября в 10:00 по пекинскому времени (05:00 по московскому времени). Цена модели составляет 4999 юаней, или около 62 400 рублей.
FX25 относятся к гибридным наушникам с семью излучателями в каждом канале. В конструкции используются один 10-мм динамический драйвер с литий-магниевой мембраной, два арматурных излучателя Knowles и четыре электростатических излучателя Sonion. Динамик отвечает за низкие частоты, арматурные драйверы — за средние частоты и переход к высоким, а электростатические излучатели — за высокие и сверхвысокие частоты.
Корпус наушников изготовлен из карбона и весит около 7 г каждый. FX25 получили разъем 0,78 мм формата 2pin для замены кабеля. В комплект входят сменные штекеры 3,5 мм, 4,4 мм и USB Type-C со встроенным ЦАП.
FiiO также применила в FX25 систему RLC второго порядка с режекторной фильтрацией. По заявлению производителя, она подавляет резонансные пики, возникающие из-за взаимодействия излучателей и корпуса, и делает переход частотной характеристики в области высоких частот более плавным.
Ранее FiiO анонсировала FX25 как преемника модели FX15. Продажи начались в Китае, а заявленная производителем цена составляет 4999 юаней.
Источник: IT Home
0 комментариев
Добавить комментарий