Van Rysel представила мобильную стойку VR Cycling Dock для тренировок на велостанке. Конструкция на четырёх колёсиках собирает в одном месте велосипед, велостанок и необходимые аксессуары. На нижней полке размером 65 на 45 см устанавливается велостанок, а верхняя, 60 на 39 см, рассчитана на планшет, смартфон и другую электронику. Высота верхней полки регулируется в четырёх положениях от 95 до 110 см. Для телефона и планшета есть отдельные пазы, провода выводятся через специальные отверстия, а для велокомпьютеров Garmin или Wahoo предусмотрены четыре места крепления.

Для вещей предусмотрены крючки: один под шлем, два под обувь, один под полотенце и ещё один под заднее колесо, если велосипед стоит на велостанке с прямым приводом. Два лотка рассчитаны на мелочи, очки, зарядное устройство и удлинитель. Есть и место под флягодержатель. Два из четырёх колёсиков имеют блокировку, блок для переднего колеса входит в комплект.

Если убрать велостанок и коврик, на стойку ставится и сам велосипед: рама ложится в два паза и фиксируется ремнями, заднее колесо вращается. Допустимая масса велосипеда 15 кг.

По данным Van Rysel, стойка совместима с её велостанками, для других моделей нужно сверять размеры нижней полки. Масса 13,5 кг, сборка около 20 минут.

Стоимость стойки 139,99 евро.

Источник: Transition Velo