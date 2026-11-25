В Google Сообщениях может появиться функция, которая позволит удобнее следить за обсуждениями в чатах. Разработчики готовят систему цепочек ответов: она поможет связывать сообщения, относящиеся к одной теме, и не путать их с остальной перепиской. Подобная возможность уже есть в некоторых других мессенджерах, но приложение Google пока обходится без нее.

О новой разработке стало известно после изучения тестовой версии приложения. Журналисты обнаружили соответствующие элементы в программном коде и смогли самостоятельно включить функцию, чтобы посмотреть, как она будет работать.

Судя по предварительной реализации, ответы на отдельные сообщения будут объединяться в визуальные цепочки. Специальная линия сбоку покажет, какие реплики связаны между собой. Благодаря этому пользователям будет проще ориентироваться в длинных обсуждениях, особенно если несколько участников одновременно затрагивают разные темы.

Предусмотрена и возможность переходить к отдельной ветке переписки. Достаточно нажать на связанное обсуждение, чтобы увидеть все относящиеся к нему сообщения вместе. Это избавит от необходимости прокручивать весь чат и самостоятельно искать начало разговора, к которому относится тот или иной ответ.

Пока нововведение не появилось даже среди общедоступных возможностей приложения. Компания не объявляла сроки его выпуска и не подтверждала, что функция обязательно доберется до всех пользователей. Компания регулярно проверяет новые инструменты в тестовых сборках, но некоторые из них могут надолго задержаться на этапе разработки или вовсе не выйти.

Тем не менее обнаруженная версия цепочек ответов уже имеет достаточно оформленный интерфейс. Это позволяет предположить, что работа над нововведением продвинулась далеко, хотя говорить о скором запуске пока рано. Окончательное решение о включении функции в стабильную версию Google Сообщений остается за разработчиками.

Источник: AndroidPolice