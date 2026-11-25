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Грунт, который китайская миссия «Чанъэ-6» доставила с обратной стороны Луны, помог учёным по-новому оценить историю Солнечной системы. Согласно исследованию, опубликованному в Science Advances, астероиды бомбардировали спутник не одной волной, а всё реже в течение трёх с лишним миллиардов лет.

Работу возглавили специалисты Гуанчжоуского института геохимии Китайской академии наук. В числе авторов был Фред Журдан из Университета Кертина в Австралии, который участвует в исследованиях Школы наук о Земле и планетах и Центра Джона де Лаэтера.

Спутниковый снимок обратной стороны Луны, освещённой Солнцем Автор: NASA/EPIC Источник: commons.wikimedia.org

Астероид представляет собой каменное небесное тело, которое обращается вокруг Солнца. При ударе о поверхность он образует кратер и выбрасывает расплавленную породу. Учёные изучили мелкие фрагменты таких пород и определили время их образования методом геохронологии, то есть по скорости распада радиоактивных элементов. Так были датированы удары в промежутке примерно от 4,33 миллиарда до 1,13 миллиарда лет назад.

Ранее считалось, что короткий период интенсивных ударов пришёлся на самое начало истории Луны. Новые данные этого не подтверждают. Они показывают, что столкновения становились всё менее частыми и продолжались очень долго.

Причины, по которым именно обратная сторона дала такие сведения, связаны с тем, что она почти не менялась под действием вулканической активности. Именно эта активность покрыла тёмными лавовыми равнинами большую часть видимой с Земли стороны. На Земле же эрозия и тектоника плит, то есть медленное движение земной коры, за миллиарды лет почти полностью уничтожили аналогичные следы.

Учёные отмечают, что Луна и Земля сформировались примерно одновременно. Поэтому каждый крупный удар, зафиксированный на спутнике, отражает условия молодой Земли, которые могли влиять на появление жизни. Сравнение пород с обеих сторон Луны позволит точнее восстановить историю Солнечной системы.

Источник: ScienceDaily