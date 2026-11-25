Американская компания Litespeed представила электровелосипед Distortion, который рассчитан на поездки за пределами асфальтированных дорог. В отличие от привычных горных моделей, новинка получила конструкцию гравийного велосипеда с характерной посадкой и тонкой рамой. При этом внешне ее сложно отличить от обычного велосипеда: электрическая система практически полностью скрыта от посторонних глаз.

Главная особенность модели — рама из титана. Этот материал значительно реже используют в массовом производстве велосипедов, чем алюминий и углепластик. Производитель предусмотрел возможность индивидуальной настройки комплектации. В частности, покупатели могут выбрать колеса, покрышки, седло и подседельный штырь. В стандартном исполнении установлена жесткая карбоновая вилка, но за дополнительную плату ее можно заменить амортизационной. Это позволит лучше справляться с неровностями на грунтовых дорогах.

За электрическую поддержку отвечает компактный мотор Mahle X20, расположенный в заднем колесе. Он развивает крутящий момент до 65 Нм и работает от аккумулятора емкостью 250 Вт·ч. Дополнительно предусмотрена возможность установки внешней батареи eX1, которая увеличивает запас хода. Таким образом, электропривод не меняет привычный облик велосипеда, а его масса в зависимости от выбранной комплектации остается ниже 14 кг.

Базовая версия стоит 10 000 долларов. Пока модель доступна только в США. При этом покупателям из других стран придется учитывать не только стоимость международной доставки, но и местные правила ввоза и эксплуатации. Максимальная скорость, при которой электромотор помогает велосипедисту, составляет 32 км/ч.

Источник: Litespeed