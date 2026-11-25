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Компания Noble Audio представила проводные внутриканальные наушники Paladin. Главная особенность модели — сочетание сразу 12 излучателей трех типов. Производитель использовал необычную конструкцию, рассчитывая добиться максимально точного и нейтрального воспроизведения музыки.

В каждом наушнике установлено восемь арматурных излучателей, два планарных и еще два с костной проводимостью. Все они работают вместе через специальную систему разделения звукового сигнала. При этом разработчики отказались от традиционного динамического излучателя, который часто встречается в дорогих гибридных моделях и отвечает за воспроизведение басов.

Такое решение отличает новинку от многих конкурентов. Использование нескольких типов излучателей позволяет по-разному подходить к воспроизведению отдельных участков звукового диапазона, однако многое зависит от того, насколько согласованно они работают между собой. Производитель заявляет о стремлении сохранить исходный характер музыкальных записей без заметного усиления отдельных частот.

Корпуса новинки изготовлены из смолы с серебристым покрытием. Их внешнее оформление напоминает средневековую кольчугу. В комплект входят сменные насадки и специальный кабель длиной 1,3 метра. Для подключения к источнику звука предусмотрен балансный разъем 4,4 мм.

Заявленный частотный диапазон составляет от 12 Гц до 45 кГц, сопротивление — 21 Ом. Наушники рассчитаны на работу с портативными аудиоплеерами и другими совместимыми устройствами.

Новинка уже поступила в продажу по предварительному заказу в США. Стоимость составляет 3500 долларов. Первые поставки ожидаются в начале декабря.

Источник: Ecoustics