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Ученые Северо-Западного университета (США) сумели удержать и контролировать один позитрон, антиматериальный аналог электрона. Эксперимент может приблизить физиков к ответу на вопрос, почему Вселенная состоит преимущественно из материи, а не из антиматерии.

По словам руководителя исследования Джеральда Габриэльсе, при встрече электрона и позитрона обе частицы исчезают, и этот процесс называется аннигиляцией. Согласно модели Большого взрыва, материи и антиматерии должно было образоваться поровну. В этом случае они бы взаимно уничтожились, и ничего бы не осталось. Габриэльсе считает, что в этой теории что-то не так, и ученые пытаются выяснить, что именно.

Позитрон образовался при распаде редкого радиоактивного изотопа натрия-22. Летевшую с высокой скоростью частицу замедлили и охладили до 0,3 кельвина, что примерно на 0,3 градуса выше абсолютного нуля (около −272,85 °C). После этого ее поместили в почти идеальный вакуум и изолировали от обычного вещества.

Ловушка использует точно настроенные электрические и магнитные поля, которые удерживают позитрон в пустом пространстве. Благодаря этому одна частица находилась в лаборатории несколько месяцев без контакта со стенками. При охлаждении позитрон перешел в свое квантовое основное состояние, то есть состояние с наименьшей возможной энергией.

Установку назвали «однопозитронным квантовым циклотроном». Микроволны определенных частот позволили передавать частице контролируемые порции энергии и наблюдать переходы между ее квантовыми состояниями. Это ключевой шаг к основной задаче: измерить магнитные свойства позитрона и сравнить их со свойствами электрона.

Стандартная модель физики элементарных частиц описывает фундаментальные частицы и три из четырех фундаментальных сил. Согласно ей, электрон и позитрон должны вести себя почти одинаково, как зеркальные отражения друг друга. Расхождение в измерениях могло бы указать на слабые места модели.

Ранее команда измерила магнитный момент электрона, показатель магнитных свойств частицы, с точностью около одной части на 10 триллионов. Сравнение двух результатов может выявить ранее неизвестные физические явления.

Исследование «Квантовый циклотрон с одним позитроном» получило поддержку Национального научного фонда (грант № 2110565). Первым автором стал аспирант Томас Майерс.

Квантовый контроль над антиматерией становится инструментом поиска ответа на вопрос о существовании Вселенной, а позитрон, по мнению ученых, может стать ключевым объектом проверки Стандартной модели.

Источник: ScienceDaily