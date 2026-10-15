Fairphone представила Fairbuds 2 с заменяемыми батареями и поддержкой LDAC

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Fairphone вывела на рынок второе поколение ремонтопригодных беспроводных наушников Fairbuds 2. Главное отличие новинки — возможность самостоятельно заменить аккумуляторы как в самих наушниках, так и в зарядном футляре.

Всего производитель предусмотрел семь сменных компонентов. Помимо батарей, отдельно меняются наушник, корпус кейса, амбушюры и другие элементы. По словам Fairphone, процедура замены занимает несколько минут и не требует инструментов.

Автор: Fairphone Источник: www.fairphone.com

Наушники построены на 11-мм динамиках с биоцеллюлозной мембраной. Впервые в линейке появилась поддержка кодека LDAC, который обеспечивает передачу звука высокого разрешения на совместимых Android-устройствах. Гибридная система активного шумоподавления способна ослаблять внешний шум до 45 дБ.

Fairbuds 2 используют Bluetooth 6.0 и умеют одновременно держать связь с двумя источниками. Для разговоров и работы ANC предусмотрено шесть микрофонов. В фирменном приложении доступны готовые профили эквалайзера.

Без шумоподавления наушники работают до восьми часов, а с учетом энергии в футляре — до 40 часов. При активном ANC время работы от одного заряда сокращается до шести часов. Аккумуляторы имеют емкость 45 мА·ч в каждом наушнике и 500 мА·ч в кейсе. Корпус защищен от пыли и брызг по стандарту IP54.

Наушники оценили в 119,99 евро в Европе и 119,99 доллара в США. В американской рознице продажи стартуют 2 ноября 2026 года.

Источник: Teknoburada.Net

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Автор SSS_R Рейтинг +305.80
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