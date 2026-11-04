Это не джойстик, а звуковая карта: представлена FiiO MAGE

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Компания FiiO (под дочерней маркой SNOWSCY) представила игровую USB звуковую карту MAGE, с дизайном вдохновленным игровыми консолями. Модель поддерживает восемь независимых аудиоканалов с обработкой объемного звучания 7.1, Hi-Res контент с параметрами PCM 384 кГц/DSD256 и сквозную зарядку по порту Type-C 60 Вт PD. Выходная мощность (3,5 мм): 27 мВт на нагрузку 32 Ом, а отношение сигнал/шум: 105 дБ (взвешенное по шкале А).

В основе чип NPU + DSP с частотой процессора 400 МГц (SpaceTouch SPV6040D), на выходе операционный усилитель TI OPA330, входной интерфейс USB (UAC 2.0/UAC 1.0). Поддерживается гарнитуры и проводной микрофон (с ИИ шумоподавлением). Для настроек звука встроены 7 музыкальных звуковых эффектов и 4 профиля для настройки игры с 10-полосной регулировкой эквалайзера PEQ через мобильное приложение FIIO Control.

Масса звуковой карты 15 г.

Стоимость ЗК MAGE на платформе aliexpress.ru составляет 1 859 ₽, на выбор три расцветки.

Источник: Сайт производителя