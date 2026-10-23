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Компания Écoute Audio представила полноразмерные беспроводные наушники TH2, ставшие продолжением первой в мире модели со встроенным ламповым предусилителем, ЦАП и гибридной схемой двойного моно. Новинка оснащена 40-миллиметровыми излучателями с титановым напылением и лампой Korg Nutube 6P1, получающей сигнал от отдельной резонансной камеры с усовершенствованным экранированием от помех.

Устройство поддерживает Bluetooth 5.3 с кодеком LDAC, системы активного шумоподавления и прозрачного режима, а также проводное подключение через порты USB-C и 3,5 мм. При использовании аналогового входа 3,5 мм слушатель может переключаться между активным режимом со встроенным ламповым усилением и пассивным для работы с внешним усилителем.

Модель получила обновленное оголовье с гибридной трехточечной системой подвеса и автономность до 20 часов. Наушники Écoute Audio TH2 доступны в расцветках Charcoal, Gunmetal и Nickel по цене 999 фунтов стерлингов (около 1 338 долл. США) за версию с тканевой отделкой и 1099 фунтов (около 1 472 долл. США) за вариант с кожаным оформлением.

Источник: whathifi