Écoute Audio анонсировала гибридные ламповые наушники TH2

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Аудио и звук

Компания Écoute Audio представила полноразмерные беспроводные наушники TH2, ставшие продолжением первой в мире модели со встроенным ламповым предусилителем, ЦАП и гибридной схемой двойного моно. Новинка оснащена 40-миллиметровыми излучателями с титановым напылением и лампой Korg Nutube 6P1, получающей сигнал от отдельной резонансной камеры с усовершенствованным экранированием от помех.

Устройство поддерживает Bluetooth 5.3 с кодеком LDAC, системы активного шумоподавления и прозрачного режима, а также проводное подключение через порты USB-C и 3,5 мм. При использовании аналогового входа 3,5 мм слушатель может переключаться между активным режимом со встроенным ламповым усилением и пассивным для работы с внешним усилителем.

Автор: Écoute Audio Источник: ecouteaudio.com
Автор: Écoute Audio Источник: ecouteaudio.com

Модель получила обновленное оголовье с гибридной трехточечной системой подвеса и автономность до 20 часов. Наушники Écoute Audio TH2 доступны в расцветках Charcoal, Gunmetal и Nickel по цене 999 фунтов стерлингов (около 1 338 долл. США) за версию с тканевой отделкой и 1099 фунтов (около 1 472 долл. США) за вариант с кожаным оформлением.

Источник: whathifi

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Интересуюсь технологиями и рассказываю о них вам.
? 0 133 0
Автор dima0782 Рейтинг +610.70
Блог Аудио и звук 1190 6690 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

На остров выпустили 29 северных оленей. Через 19 лет их стало 6000, а затем популяция рухнула почти до нуля

В августе 1944 года на остров Святого Матфея в Беринговом море доставили 29 северных оленей — 24 самки и пять самцов. Их привезли с острова Нунивак как живой запас мяса для сотрудников...

✦ ИИ  Сколько «стоит» русский язык в нейросетях: посчитал токены одного текста в пяти токенизаторах

Нейросети по API считают токены, а не слова. Я прогнал одно рабочее письмо на русском и английском через пять токенизаторов и посчитал, во сколько раз русский текст дороже.

ДТ-54: легенда и рабочая лошадка СССР

Это один из самых узнаваемых гусеничных тракторов СССР. Его силуэт прочно вошёл в образ послевоенного подъёма: он пахал целину, тянул стройки, помогал восстанавливать страну. За 30 лет производства...

Гуляш: как еда венгерских пастухов из котла превратилась в национальное блюдо

У гуляша странная судьба: за пределами Венгрии его часто представляют густым мясным рагу, а в самой стране под словом gulyás прежде всего понимают суп — наваристый, папричный, с...