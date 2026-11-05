Clearaudio выпустила проигрыватель винила в форме электрогитары с тиражом 1000 штук

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Немецкая компания Clearaudio создала виниловый проигрыватель Celebrity Al Di Meola Edition с корпусом в форме электрогитары. Модель разработана совместно с американским джазовым гитаристом Элом Ди Меолой и сочетает необычный дизайн с полноценной конструкцией Hi-Fi-класса. Тираж ограничен 1000 экземплярами по всему миру.

Автор: Clearaudio Источник: www.yankodesign.com

За внешностью музыкального инструмента скрывается точная механика. Проигрыватель оснащён 30-миллиметровым диском, алюминиевым субдиском с механической обработкой на станке с ЧПУ и ременным приводом. Система Tacho Speed Control (TSC) контролирует скорость вращения в реальном времени и корректирует её при изменении температуры и натяжения ремня. Заявленная точность стабильности скорости составляет +-0,05%.

За подавление вибраций отвечает система Innovative Motor Suspension (IMS light): 12-вольтовый двигатель изолирован от корпуса с помощью специальных эластичных подвесов. Проигрыватель поддерживает две скорости — 33⅓ и 45 об/мин. Управление выполнено в виде регулятора громкости электрогитары: нажатием переключают режимы работы, а вращением можно точно настроить скорость диска.

Автор: Clearaudio Источник: www.clearaudio.de

В комплект входят специальная версия тонарма Profiler, фирменная MM-головка Celebrity, коллекционная виниловая пластинка с нумерацией и медиатор. Корпус доступен в чёрном исполнении или с натуральным деревянным шпоном. При массе около 10 кг устройство имеет размеры 460 x 360 x 140 мм. Здесь необычная форма не заменяет техническую начинку: производитель использовал собственные решения для стабилизации вращения и снижения вибраций.

Источник: clearaudio

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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