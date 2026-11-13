Blackmagic выпустила микрофон Ambisonic со 108 капсюлями для записи объёмного звука
Компания Blackmagic представила Blackmagic Ambisonic Microphone, предназначенный для записи пространственного звука, то есть объёмного аудио, которое передаёт направление каждого источника. Устройство захватывает звук со всех сторон и подключается как к профессиональным камерам, так и к iPhone.
Основу микрофона составляют 108 цифровых MEMS-микрофонов. MEMS (микроэлектромеханические системы) — миниатюрные датчики, в которых механическая и электронная части выполнены на одном кристалле. Датчики размещены в компактном алюминиевом корпусе и улавливают звук отовсюду. Встроенный процессор объединяет их сигналы в 64 канала 32-битного звука по технологии Ambisonics седьмого порядка. Ambisonics — способ записи, который описывает звуковое поле вокруг слушателя. Седьмой порядок означает высокую степень детализации, благодаря которой точно передаётся положение источников звука. Такой формат применяется, например, в VR-видео, то есть в роликах для виртуальной реальности.
При создании новинки Blackmagic использовала технологии Apple. Ранее компании совместно разработали камеру URSA Cine Immersive. Apple предоставила схему размещения микрофонов и фильтры для обработки пространственного звука, а Blackmagic самостоятельно создала корпус и электронику.
Вся обработка сигналов происходит внутри микрофона. Для подключения и питания достаточно одного кабеля USB Type-C, то есть универсального разъёма, через который передаются и данные, и электроэнергия. Установка драйверов или плагинов не требуется.
С камерой URSA Cine Immersive микрофон записывает звук одновременно с видео, поэтому при монтаже не нужно синхронизировать дорожки, то есть вручную совмещать их по времени. Микрофон также подключается к iPhone, запись ведётся через приложение Blackmagic Camera.
На компьютере доступны запись и сведение звука в режиме реального времени в программе Fairlight Live. Сведение — объединение и обработка звуковых дорожек. Для профессионального вещания компания готовит адаптер USB — SMPTE 2110. Стандарт SMPTE 2110 описывает передачу видео и звука по сетям на базе интернет-протокола (IP). Для съёмок на улице предлагается комплект с ветрозащитой и кабелем с фиксатором, который не даёт разъёму случайно отсоединиться.
Blackmagic Ambisonic Microphone поступит в продажу в декабре 2026 года. Цена на сайте бренда в США составляет $1909, то есть примерно 164 тысячи рублей по курсу около 86 рублей за доллар. Комплект с ветрозащитой стоит $2405, примерно 207 тысяч рублей.
Таким образом, микрофон Blackmagic Ambisonic для записи объёмного звука с 108 датчиками поступит в продажу в декабре 2026 года, а его стоимость в США составит $1909, или около 164 тысяч рублей.
Источник: 4pda
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