Blackmagic выпустила микрофон Ambisonic со 108 капсюлями для записи объёмного звука

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Компания Blackmagic представила Blackmagic Ambisonic Microphone, предназначенный для записи пространственного звука, то есть объёмного аудио, которое передаёт направление каждого источника. Устройство захватывает звук со всех сторон и подключается как к профессиональным камерам, так и к iPhone.

Основу микрофона составляют 108 цифровых MEMS-микрофонов. MEMS (микроэлектромеханические системы) — миниатюрные датчики, в которых механическая и электронная части выполнены на одном кристалле. Датчики размещены в компактном алюминиевом корпусе и улавливают звук отовсюду. Встроенный процессор объединяет их сигналы в 64 канала 32-битного звука по технологии Ambisonics седьмого порядка. Ambisonics — способ записи, который описывает звуковое поле вокруг слушателя. Седьмой порядок означает высокую степень детализации, благодаря которой точно передаётся положение источников звука. Такой формат применяется, например, в VR-видео, то есть в роликах для виртуальной реальности.

При создании новинки Blackmagic использовала технологии Apple. Ранее компании совместно разработали камеру URSA Cine Immersive. Apple предоставила схему размещения микрофонов и фильтры для обработки пространственного звука, а Blackmagic самостоятельно создала корпус и электронику.

Вся обработка сигналов происходит внутри микрофона. Для подключения и питания достаточно одного кабеля USB Type-C, то есть универсального разъёма, через который передаются и данные, и электроэнергия. Установка драйверов или плагинов не требуется.

С камерой URSA Cine Immersive микрофон записывает звук одновременно с видео, поэтому при монтаже не нужно синхронизировать дорожки, то есть вручную совмещать их по времени. Микрофон также подключается к iPhone, запись ведётся через приложение Blackmagic Camera.

На компьютере доступны запись и сведение звука в режиме реального времени в программе Fairlight Live. Сведение — объединение и обработка звуковых дорожек. Для профессионального вещания компания готовит адаптер USB — SMPTE 2110. Стандарт SMPTE 2110 описывает передачу видео и звука по сетям на базе интернет-протокола (IP). Для съёмок на улице предлагается комплект с ветрозащитой и кабелем с фиксатором, который не даёт разъёму случайно отсоединиться.

Blackmagic Ambisonic Microphone поступит в продажу в декабре 2026 года. Цена на сайте бренда в США составляет $1909, то есть примерно 164 тысячи рублей по курсу около 86 рублей за доллар. Комплект с ветрозащитой стоит $2405, примерно 207 тысяч рублей.

Таким образом, микрофон Blackmagic Ambisonic для записи объёмного звука с 108 датчиками поступит в продажу в декабре 2026 года, а его стоимость в США составит $1909, или около 164 тысяч рублей.

Источник: 4pda